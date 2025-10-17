"Прошло 10 лет": Наталья Могилевская растрогала встречей со звездой "Голос.Дети"

Как за 10 лет изменилась воспитанница Натальи Могилевской.

Наталья Могилевская с Анной Комяковой на "Голос.Дети" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская встретилась со звездой шоу "Голос.Дети"

Как изменилась Анна Комякова

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась в Instagram трогательным видео встречи со своей бывшей подопечной Анной Комяковой, которая стала любимицей зрителей после участия во втором сезоне проекта "Голос.Дети". Встреча артистки со своей воспитанницей состоялась впервые за 10 лет.

Как призналась Наталья, это событие стало для нее полной неожиданностью. Могилевская тепло обняла уже взрослую Анну, а затем они вместе исполнили легендарную композицию Smile, которая в 2014 году принесла девочке популярность на шоу.

Наталья Могилевская с Анной Комьяковой 10 лет спустя / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Прошло 10 лет и недавно мы случайно встретились. Я просто в восторге, какой взрослой ты стала", - написала Могилевская.

Анна Комякова также поделилась эмоциями от встречи со звездным тренером в своем Instagram. Она рассказала, что участие в шоу и общение с Натальей Могилевской вдохновили ее продолжать заниматься музыкой.

"Спасибо за невероятную встречу и любовь к музыке на всю жизнь", - обратилась к певице Анна.

Анна Комякова - Голос.Дети

Анна Комякова участвовала в "Голос.Дети" всего в семь лет и стала одной из самых молодых участниц второго сезона. На слепых прослушиваниях она исполнила песню Smile и мгновенно покорила зрителей своим искренним позитивом и улыбкой. Тогда девочка попала в команду Натальи Могилевской и дошла до этапа "Песня за жизнь".

Сегодня Анна продолжает активно заниматься музыкой - в своих соцсетях она делится видео с выступлений и исполняет каверы на популярные украинские песни.

Выступление Анны Комяковой на Голос.Дети - смотреть видео:

Ранее Главред сообщал, что украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская вместе со своим возлюбленным Валентином воспитывает двух дочерей - 13-летнюю Мишель и пятилетнюю Софию. Наталья опубликовала редкое фото со старшей дочерью.

Также Наталья Могилевская показала видео, в котором поразмышляла, что для нее нормально, а что - нет, в воспитании детей. Так артистка убеждена, что детям можно давать полную свободу, но напоминать о семейных правилах и традициях.

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

