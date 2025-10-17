Укр
Первая работа 5-летнего принца: как отреагировали принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кристина Трохимчук
17 октября 2025, 04:16
Принц Луи может получить первую королевскую работу.
Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон узнали о работе принца Луи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

  • Принцу Луи предложили работу
  • Что ответили принц Уильям и Кейт Миддлтон

Британский принц Луи может получить свою первую "королевскую" должность" — стать покровителем благотворительной организации. Всемирный чемпионат по конкеру сделал сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон необычное предложение, сообщает Daily Mail.

Во время визита первой леди США Мелании Трамп Кейт Миддлтон призналась, что ее младший сын просто обожает каштаны. По словам принцессы Уэльской, Луи собирает их везде и прячет по всему дому.

"Мы все время находим каштаны в шкафах, в его постели – повсюду каштаны!", — рассказала Кейт.

Принц Уильям с детьми
Принц Уильям с детьми / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Услышав о страсти принца Луи к каштанам, во дворец обратились представители Всемирного чемпионата по конкеру — соревнования, где игроки каштанами на веревке бьют по каштанам соперника, пока какой-нибудь не расколется. По их мнению, принц мог бы поддержать этот редкий спорт.

"Нам было очень приятно услышать, что принц Луи такой фанат каштанов, он мог бы стать идеальным почетным патроном нашей организации. Мы были бы очень рады, если его родители примут наше предложение", — заявили в организации.

Принца также пригласили посетить благотворительный чемпионат. Ранее эта организация собрала около 450 тысяч фунтов стерлингов для поддержки людей с нарушением зрения. Сам король Чарльз однажды помог спасти турнир от срыва во время засушливого лета, направив более 300 каштанов из Виндзорского замка.

Кейт Миддлтон с детьми
Кейт Миддлтон с принцами Джорджем и Луи, а также принцессой Шарлоттой / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на просьбу. Монаршие особы решили пока не нагружать 5-летнего Луи такой серьезной ответственностью.

"Мы очень ценим приглашение, но сейчас принц Луи "зацикливается" на учебе", — ответил представитель дворца.

Последние новости королевской семьи

Ранее Главред сообщал, что новые фотографии короля Карла III вызвали волну беспокойства по всей Великобритании и переполох в Букингемском дворце. Монарх выглядел заметно ослабленным во время совместного появления с принцем Уильямом на лондонском климатическом саммите COP30.

Также наследник британского престола принц Уильям дал большое интервью, в котором впервые рассказал, как его дети пережили новость о диагнозе Кейт и как семья справляется с проблемами со здоровьем матери.

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

