"Ты или тупая": известная ведущая набросилась на Настю Каменских

Украинская известная ведущая Янина Соколова считает, что певица Настя Каменских, которая после языкового скандала перебралась жить в США, должна объяснить свою позицию.
В интервью "РБК-Україна" Соколова осудила поступок Каменских и ее мужа Потапа.
"Потап и Настя – они уже давно не здесь. Они очертили свою позицию и сделали свой выбор. Даже когда случаются какие-то зашквары, я вижу, что они молчат. Ну, по крайней мере, никаких сигналов о том, чтобы объяснить, что такое "неважно на каком языке, а главное любовь, язык любви" . В тот момент, когда в твоей стране убивают за язык тех, кто на оккупированных территориях в собственном доме на пороге встретил убийцу, ты стоишь в Майами и чешешь о том, что речь неважна, а важна любовь, на что ты рассчитываешь?" – отметила Янина.
Также ведущая подчеркнула, что позиция Каменских может быть осознанной.
"Ты или тупая, или тебе реально все равно, это твоя сознательная позиция. Ну тогда нам понятно, кто ты", – добавила Соколова.
Скандал с Настей Каменских
Недавно Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ.
"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.
После этого украинцы массово начали обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.
Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских была лицом бренда "Золотий вік" еще с 2021 года. По даным СМИ, бренд мог платить артистке до миллиона долларов в год. По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".
А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала в немилость подписчиков. Украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
