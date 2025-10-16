"Ты или тупая": известная ведущая набросилась на Настю Каменских

Янина Соколова высказалась о скандальной Насте Каменских.

Янина Соколова обратилась к Насте Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Янина Соколова дала новое интервью

Что она сказала о Насте Каменских

Украинская известная ведущая Янина Соколова считает, что певица Настя Каменских, которая после языкового скандала перебралась жить в США, должна объяснить свою позицию.

В интервью "РБК-Україна" Соколова осудила поступок Каменских и ее мужа Потапа.

"Потап и Настя – они уже давно не здесь. Они очертили свою позицию и сделали свой выбор. Даже когда случаются какие-то зашквары, я вижу, что они молчат. Ну, по крайней мере, никаких сигналов о том, чтобы объяснить, что такое "неважно на каком языке, а главное любовь, язык любви" . В тот момент, когда в твоей стране убивают за язык тех, кто на оккупированных территориях в собственном доме на пороге встретил убийцу, ты стоишь в Майами и чешешь о том, что речь неважна, а важна любовь, на что ты рассчитываешь?" – отметила Янина.

Настя Каменских переехала жить в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

Также ведущая подчеркнула, что позиция Каменских может быть осознанной.

"Ты или тупая, или тебе реально все равно, это твоя сознательная позиция. Ну тогда нам понятно, кто ты", – добавила Соколова.

Скандал с Настей Каменских

Недавно Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.

После этого украинцы массово начали обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских была лицом бренда "Золотий вік" еще с 2021 года. По даным СМИ, бренд мог платить артистке до миллиона долларов в год. По мнению маркетолога Александры Клейно из агентства Media Maker, певица "потеряла очень много денег".

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала в немилость подписчиков. Украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

