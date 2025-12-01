"Живет во мне": дочь поделилась трогательным фото с Анастасией Заворотнюк

Дочь актрисы трогательно обратилась к умершей актрисе.

Дочь Заворотнюк опубликовала фото с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Заворотнюк, Анастасия Заворотнюк

Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк решила почтить память своей звездной мамы в особенный день. Анна поделилась в соцсетях редким кадром с покойной знаменитостью, посвятив пост Дню матери.

На черно-белом снимке запечатлен нежный семейный момент — Анна и Анастасия сделали селфи во время поездки в автомобиле. Заворотнюк выглядит счастливой и улыбающейся, а дочь нежно целует ее в щеку.

Анастасия Заворотнюк с дочкой / фото: t.me/anyutinymiglazkami

Анна рассказала, насколько важным человеком мама была в ее жизни. Она подчеркнула, что опыт Анастасии стал значимым и в ее собственном материнстве.

"Сегодня я сама мама, и все, чему научила меня моя мама, живет во мне. Светлая память, люблю бесконечно", — написала дочь звезды.

Анастасия Заворотнюк - семья / фото: instagram.com, Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк — причина смерти

Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь — агрессивная форма рака головного мозга (глиобластома), с которой актриса боролась с 2019 года. Последние годы жизни Заворотнюк провела в кругу семьи, избегая публичных появлений.

О персоне: Анастасия Заворотнюк Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

