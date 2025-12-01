"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

Наталья Могилевская показала семейную идиллию с мужем.

Наталья Могилевская счастливо с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская отдохнула дома

Какой вечер ей организовал муж

Украинская известная певица Наталья Могилевская показала, как она провела романтический вечер с мужем Валентином.

На своей странице в Instagram Могилевская опубликовала видео, на котором поделилась с поклонниками, как она расслабилась в перерывах между выступлениями.

"Вдвоем с любимым. Вокруг горы и ни души. Это был самый прекрасный день отдыха между концертами. Спасибо тебе, любимый, за спокойствие, защиту и самый вкусный обед в мире", - написала артистка.

Наталья Могилевская с мужем / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

На кадрах Валентин разжег камин в доме, приготовил шашлык и вощи, а также накрыл стол. К сожалению, Наталья не показала лицо мужа, а снимала его только со спины.

Также певица отметила, что Валентин очень любит редьку.

Поклонники артистки остались в восторге от семейных кадров и поддержали ее в комментариях.

Поклонники Натальи Могилевской рады за ее счастье / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

"Она подарила детям заботу и материнское тепло. Он дал поддержку и опору. И именно так рождается семейное счастье. Поддержка друг друга – самое ценное";

"Очень хорошее видео!!! Хороший отдых вдвоем, это всегда классно!!! ";

"Куда там ресторанам! Как есть свой любимый шеф повар", - написали фанаты.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

