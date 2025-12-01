"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

Вы узнаете:
Украинская известная певица Наталья Могилевская показала, как она провела романтический вечер с мужем Валентином.
На своей странице в Instagram Могилевская опубликовала видео, на котором поделилась с поклонниками, как она расслабилась в перерывах между выступлениями.
"Вдвоем с любимым. Вокруг горы и ни души. Это был самый прекрасный день отдыха между концертами. Спасибо тебе, любимый, за спокойствие, защиту и самый вкусный обед в мире", - написала артистка.
На кадрах Валентин разжег камин в доме, приготовил шашлык и вощи, а также накрыл стол. К сожалению, Наталья не показала лицо мужа, а снимала его только со спины.
Также певица отметила, что Валентин очень любит редьку.
Поклонники артистки остались в восторге от семейных кадров и поддержали ее в комментариях.
"Она подарила детям заботу и материнское тепло. Он дал поддержку и опору. И именно так рождается семейное счастье. Поддержка друг друга – самое ценное";
"Очень хорошее видео!!! Хороший отдых вдвоем, это всегда классно!!! ";
"Куда там ресторанам! Как есть свой любимый шеф повар", - написали фанаты.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
