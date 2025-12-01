Ведущая 1+1 оказалась под капельницей - детали

Наталья Островская призналась, что давно не чувствовала себя настолько плохо.

https://stars.glavred.info/vedushchaya-1-1-okazalas-pod-kapelnicey-detali-10720130.html Ссылка скопирована

Наталья Островская пожаловалась на плохое самочувствие / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Кратко:

Наталье Островской стало плохо во время тренировки

Ведущей пришлось вызывать скорую на дом

Украинская журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская напугала поклонников - посреди ночи ей потребовалась срочная помощь медиков. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

Островской пришлось вызывать скорую. Когда ей ставили капельницу, она услышала, как над ее домом пролетает "шахед".

видео дня

Позже выяснилось, что Наталье стало плохо во время репетиции к благотворительному эфиру шоу "Танцы со звездами". Ведущая не стала вдаваться в подробности, но отметила, что медики поставили ее на ноги, так что теперь она может вернуться к работе.

"Накануне были танцы... И прямо во время тренировки стало плохо. Как никогда плохо. Спасибо медикам, быстро поставили на ноги, и сегодня продолжу тренировки. Нет времени болеть", - написала Наталья Островская.

Наталья Островская пожаловалась на плохое самочувствие / фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская пожаловалась на плохое самочувствие / фото: instagram.com/nataliostrovska

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Ирину Федишин обыскали на украинской границе. Певица поделилась, чем именно она привлекла внимание пограничников, когда пыталась выехать в Варшаву.

Также Даша Малахова раскрыла подробности о своем опыте однополой любви. Этот эпизод биографии актрисы заставил ее задуматься о дальнейших отношениях в ее жизни.

Читайте также:

О персоне: Наталья Островская Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред