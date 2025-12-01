Ведущая 1+1 оказалась под капельницей - детали

Кратко:
- Наталье Островской стало плохо во время тренировки
- Ведущей пришлось вызывать скорую на дом
Украинская журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская напугала поклонников - посреди ночи ей потребовалась срочная помощь медиков. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.
Островской пришлось вызывать скорую. Когда ей ставили капельницу, она услышала, как над ее домом пролетает "шахед".
Позже выяснилось, что Наталье стало плохо во время репетиции к благотворительному эфиру шоу "Танцы со звездами". Ведущая не стала вдаваться в подробности, но отметила, что медики поставили ее на ноги, так что теперь она может вернуться к работе.
"Накануне были танцы... И прямо во время тренировки стало плохо. Как никогда плохо. Спасибо медикам, быстро поставили на ноги, и сегодня продолжу тренировки. Нет времени болеть", - написала Наталья Островская.
О персоне: Наталья Островская
Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.
