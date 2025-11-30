Замужняя Екатерина Тышкевич заговорила о новой свадьбе

Вкратце:
- Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк отпраздновали годовщину
- Артистка призналась, что мечтает об еще одной свадьбе с мужем
29 ноября украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк отметили 11 лет с начала романтических отношений. Поздравляя возлюбленного с их особенным праздником, артистка неожиданно призналась в тайном желании.
Тышкевич заявила, что планирует заключить с Томусяком еще один брак - на этот раз духовный. Таким образом для их семьи появятся целых три ключевых даты.
"Благодарна Богу за этот брак и за каждую проведенную вместе секунду. Мечтаю теперь сыграть нашу ведическую свадьбу (Vivàha), чтобы духовная традиция и, главное, наш Садгуру, заверили этот союз и соединение двух душ. Тогда будем праздновать целых три важные даты - день начала отношений 29 ноября, годовщину брака 7 февраля и Виваха (духовную свадьбу) - пока что день Х", - написала актриса в своем блоге в Instagram.
В комментариях Екатерину Тышкевич и ее супруга поздравляют с годовщиной, и желают долгих и счастливых лет вместе.
О персоне: Екатерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.
