Даша Малахова раскрыла подробности о своем опыте однополой любви

Вкратце:
- В юности у Даши Малаховой были однополые отношения
- Артистка рассказала, что думает об этом сейчас
Украинская актриса и ведущая Даша Малахова рассказала о своем опыте отношений с девушкой. Артистке было 18, когда она завела роман.
Малахова считает, что поиски себя в однополой любви были основаны на ее страхе близости с мужчиной. К тому же тогда она была слишком юна и не осознавала, что романтический партнер также должен возбуждать ее физически.
"Так себе придумала, что я лучше буду с девушкой. Друзья. За шаурмой вместе ходим, потом спим вместе, потом потерлись, потом утром чай, кофе сделали", - поделилась воспоминаниями Даша в интервью Славе Демину.
Актриса отметила, что считает этот свой опыт важным для полноценного осознания собственных симпатий и предпочтений - нужно пробовать, чтобы понимать, нравится, или нет.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Дмитрий Комаров сходил на свидание с известной певицей. Весной 2025 года журналист сообщил о расставании со своей женой - моделью и ведущей Александрой Кучеренко.
Также разведенная Камалия засветила кольцо на безымянном пальце. Певица уже больше двух лет официально не замужем, но до сих пор скрывает развод от своих дочерей.
Читайте также:
- "Не буду говорить, что самый достойный": KHAYAT потроллил заявление Jerry Heil
- "Уже есть избранница": участница "Холостяка" слила правду о Цымбалюке
- "Могут быть слезы": Коляденко внезапно показал "тайную" жену
О персоне: Даша Малахова
Дарья Малахова - украинская актриса театра и кино, телеведущая, общественная деятельница, писательница, ресторатор. Основательница проекта "Картата Потата", школы Claris Verbis и благотворительного фонда Educare. Дочь основателя Киевского драматического театра на Подоле Виталия Малахова.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред