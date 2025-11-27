Даша Малахова раскрыла подробности о своем опыте однополой любви

Малахова назвала причину, которая подтолкнула ее в объятия девушки.

Даша Малахова сейчас - актриса рассказала об отношениях с девушкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dashamalakhova

В юности у Даши Малаховой были однополые отношения

Артистка рассказала, что думает об этом сейчас

Украинская актриса и ведущая Даша Малахова рассказала о своем опыте отношений с девушкой. Артистке было 18, когда она завела роман.

Малахова считает, что поиски себя в однополой любви были основаны на ее страхе близости с мужчиной. К тому же тогда она была слишком юна и не осознавала, что романтический партнер также должен возбуждать ее физически.

"Так себе придумала, что я лучше буду с девушкой. Друзья. За шаурмой вместе ходим, потом спим вместе, потом потерлись, потом утром чай, кофе сделали", - поделилась воспоминаниями Даша в интервью Славе Демину.

Актриса отметила, что считает этот свой опыт важным для полноценного осознания собственных симпатий и предпочтений - нужно пробовать, чтобы понимать, нравится, или нет.

Даша Малахова сейчас - актриса рассказала об отношениях с девушкой / Скриншот YouTube

О персоне: Даша Малахова Дарья Малахова - украинская актриса театра и кино, телеведущая, общественная деятельница, писательница, ресторатор. Основательница проекта "Картата Потата", школы Claris Verbis и благотворительного фонда Educare. Дочь основателя Киевского драматического театра на Подоле Виталия Малахова.

