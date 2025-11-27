Укр
Дмитрий Комаров сходил на свидание с известной певицей — детали

Кристина Трохимчук
27 ноября 2025, 10:17
Ведущий начал новый этап в личной жизни после развода.
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров был на свидании с певицей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Вы узнаете:

  • Дмитрий Комаров встречался с известной певицей
  • К кому он проявил симпатию

Личная жизнь известного украинского телеведущего Дмитрия Комарова по-прежнему остается под строгим секретом. В марте 2025 года он подтвердил, что развелся с женой Александрой Кучеренко. Как сообщает Люкс ФМ, после расставания ведущий недолго оставался в одиночестве и сходил на свидание с известной украинской артисткой.

В интервью украинская певица Злата Огневич выбирала, с кем из известных мужчин отправилась бы на свидание. Среди вариантов были Тарас Цимбалюк, Владимир Дантес, Вадим Олийнык, SHUMEI, Евгений Клопотенко, Дмитрий Комаров, Виталий Кличко, Дмитрий Каднай, Дима Коляденко, Андрей Хлывнюк и Слава Демин.

Злата Огневич
Злата Огневич - Холостячка / фото: instagram.com, Злата Огневич

Со многими из списка Злату связывали теплые отношения, например с Евгением Клопотенко. Певица также испытывала симпатию к Андрею Хлывнюку, а Слава Демин даже приходил к ней на "Холостячку". Но настоящим сюрпризом стало признание артистки, что она уже бывала на свидании с одним из мужчин.

"С Димой я уже ходила на свидание", — призналась Огневич.

Как оказалось, Злата Огневич и Дмитрий Комаров ранее встречались за ужином. Артистка не уточнила, когда именно состоялось их свидание.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров - отношения со Златой Огневич / фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров — личная жизнь

Личная жизнь известного украинского журналиста и ведущего Дмитрия Комарова долгое время оставалась тайной. В 2019 году он объявил о браке с "Мисс Украина-2016" Александрой Кучеренко, который они скрывали около года. Однако, весной 2024 года пара объявила о разводе, подчеркнув, что расставание прошло мирно и цивилизованно. У бывших супругов нет общих детей.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский певец и продюсер "Музыкальной платформы" Геннадий Витер вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения пытался достучаться до российских артистов. Он признался, что буквально обрывал телефоны и соцсети Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Также украинская актриса Анна Саливанчук прокомментировала позицию актеров "Сватов", которые открыто поддержали вторжение РФ в Украину. Самыми известными путинистами сериала стали Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, исполнившие любимые зрителями роли Ивана и Валюхи.

О персоне: Дмитрий Комаров

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

