Дмитрий Комаров сходил на свидание с известной певицей — детали

Личная жизнь известного украинского телеведущего Дмитрия Комарова по-прежнему остается под строгим секретом. В марте 2025 года он подтвердил, что развелся с женой Александрой Кучеренко. Как сообщает Люкс ФМ, после расставания ведущий недолго оставался в одиночестве и сходил на свидание с известной украинской артисткой.
В интервью украинская певица Злата Огневич выбирала, с кем из известных мужчин отправилась бы на свидание. Среди вариантов были Тарас Цимбалюк, Владимир Дантес, Вадим Олийнык, SHUMEI, Евгений Клопотенко, Дмитрий Комаров, Виталий Кличко, Дмитрий Каднай, Дима Коляденко, Андрей Хлывнюк и Слава Демин.
Со многими из списка Злату связывали теплые отношения, например с Евгением Клопотенко. Певица также испытывала симпатию к Андрею Хлывнюку, а Слава Демин даже приходил к ней на "Холостячку". Но настоящим сюрпризом стало признание артистки, что она уже бывала на свидании с одним из мужчин.
"С Димой я уже ходила на свидание", — призналась Огневич.
Как оказалось, Злата Огневич и Дмитрий Комаров ранее встречались за ужином. Артистка не уточнила, когда именно состоялось их свидание.
Дмитрий Комаров — личная жизнь
Личная жизнь известного украинского журналиста и ведущего Дмитрия Комарова долгое время оставалась тайной. В 2019 году он объявил о браке с "Мисс Украина-2016" Александрой Кучеренко, который они скрывали около года. Однако, весной 2024 года пара объявила о разводе, подчеркнув, что расставание прошло мирно и цивилизованно. У бывших супругов нет общих детей.
О персоне: Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
