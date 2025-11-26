Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам

Кристина Трохимчук
26 ноября 2025, 17:06
70
Актриса Анна Саливанчук прокомментировала поступок популярных коллег.
Анна Саливанчук
Анна Саливанчук высказалась про актеров "Сватов" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саливанчук, imdb.com

Вы узнаете:

  • Актриса Анна Саливанчук вспомнила свое участие в сериале "Сваты"
  • Что она думает про коллег-путинистов

Украинская актриса Анна Саливанчук резко высказалась о коллегах по сериалу "Сваты", которые открыто поддержали террористическую политику Путина. В интервью РБК-Украина знаменитость напомнила актерам-путинистам, кто именно принес им популярность.

По словам Саливанчук, "Сваты" создавала полностью украинская команда, и проект действительно оказался успешным.

видео дня

"Сериал действительно был очень хорошим, его создала украинская команда. Главные режиссеры, продюсеры - это украинцы", — высказала мнение актриса.

Анна Саливанчук
Анна Саливанчук снялась в сериале "Сваты" / скрин из YouTube

Звезда также прокомментировала позицию актеров "Сватов", которые открыто поддержали вторжение РФ в Украину. Самыми известными путинистами сериала стали Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, исполнившие любимые зрителями роли Ивана и Валюхи, а также Олеся Железняк, присоединившаяся к актерскому составу в образе Ларисы.

Федор Добронравов
Федор Добронравов, Татьяна Кравченко / скрин из видео

"Да, те актеры потом говорили очень плохо об Украине, мне стыдно за них, потому что именно Украина им давала возможность стать такими большими популярными звездами... Именно Украина платила им деньги, а потом они начали вести себя совсем некрасиво, как и все путинские марионетки, я не знаю как еще их назвать", — заявила Саливанчук.

Анна Саливанчук
Анна Саливанчук / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская актриса и бывшая участница "Квартала 95" Елена Кравец внезапно проговорилась, что в ее личной жизни случились перемены. Знаменитость намекнула на развод и рассказала, как из-за этого соврала близкому человеку.

Также украинский продюсер "Музыкальной платформы" Геннадий Витер рассказал, как теперь относится к Потапу и Насте Каменских. Геннадий припомнил Потапу его заявления о вступлении в ТРО. Он назвал действия репера гнилым поступком и отметил другие его скандалы.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Саливанчук

Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино, сообщает Википедия. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Федор Добронравов Сваты новости шоу бизнеса Анна Саливанчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствия

17:00Мир
Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

16:30Экономика
РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

16:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

Последние новости

17:41

Самое надежное авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель

17:23

"Не может быть речи": в РФ нагло ответили на вопрос об уступках на переговорах

17:06

"Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам

17:00

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствияФотоВидео

16:44

Как избежать скольжения обуви на льду: простой лайфхак с подручными средствами

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалкахТрампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках
16:30

Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

16:29

РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

16:27

"До весны не дотянем": появился мрачный прогноз насчет завершения войны

16:18

Часный детектив назвал самых больших изменщиков: в ТОПе 5 профессий

Реклама
16:17

Как быстро почистить забитую раковину без агрессивной химии - лучший метод

16:08

Маколей Калкин хочет вернуться в "Один дома": актер раскрыл сценарий продолженияВидео

15:57

Россия под массированной атакой дронов: Генштаб раскрыл последствия

15:39

Как избавиться от сырости и конденсата на окнах: простые советы, которые действительно работают

15:28

40-летняя звезда "Фабрики звезд" беременна первенцем

14:45

В России нашли мертвым главного разработчика "Искандера" и "Тополя"

14:43

"Соврала": Елена Кравец намекнула на развод после 23 лет брака

14:25

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

14:07

Украинка получила Оскар еще в 1948 году и перевернула мир моды: что о ней известно

14:06

Почему кони потеют пеной: ученые объяснили природный феноменВидео

13:59

Удивит ли зима погодными аномалиями: синоптики предупредили украинцев

Реклама
13:17

Сыплется ли юг и есть ли окружение - командование прямо сказало, что происходит на фронте

13:12

Сестра Веры Брежневой лишила путиниста Цекало миллионов

13:11

Даже не нужен нож: шеф-повар показал трюк, как открыть банку с тугой крышкой

12:58

"Гнилой поступок": Потапа и Настю Каменских разоблачил близкий человек

12:49

Ситуация на грани: под Мирноградом продолжаются ожесточенные бои, РФ собрала там целую армию

12:40

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

12:14

Певица, актер и телеведущая: раскрыты имена новой тройки звездных участников благотворительных "Танцев со звездами"

12:14

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса пожертвует его мозг науке

11:57

"Приглашение к новой агрессии": чем грозит Украине мирный план Трампа

11:35

Ситуация сложная: в ряде областей ввели графики аварийного отключения света

11:32

"Никого не узнавала": умерла мама Елены Кравец после тяжелой болезни

11:30

"Девчонкам подмигивал": путинистку Лорак настигло предательство мужа

11:28

Лучшее блюдо на Новый год: тот самый рецепт салата "Грибная поляна"

11:19

Известный украинский актер впервые признался, почему его уволили из ВСУ

11:10

Контрасты погоды удивят: какие регионы накроет стужа, а где будет настоящая весна

11:04

Здоровье может резко ухудшится: Украина под атакой жесткой магнитной бури

11:03

Трамп назвал "главную уступку" России в мирных переговорах

10:55

Блэкауты никуда не исчезнут: специалист дал неутешительный прогноз по свету после войны

10:46

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

10:28

Поймали в киевском дворике: София Ротару появилась на свежих фото

Реклама
10:24

Готовится ценовой удар: в Украине популярный продукт подорожает за несколько дней

10:22

"Ему было так больно": подруга Лесика рассказала о последних днях музыканта

09:56

В Чебоксарах - взрывы: дроны атаковали завод, который производит электронику для армии РФ

09:47

"Ведмідь" или "медвідь": блогер назвал популярную ошибку украинцев

09:43

Что скрывали в Москве – раскрыт главный секрет Ленина и его планы на РоссиюВидео

09:41

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

09:36

Звезду "Американского пирога" засняли в ужасном виде после инцидента с наркотиками

09:27

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

09:04

Министр армии США привез в Киев мрачный прогноз для ВСУ: в NBC раскрыли детали

09:02

В семье миллиардера Ричарда Брэнсона случилось горе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять