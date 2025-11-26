"Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам

Актриса Анна Саливанчук прокомментировала поступок популярных коллег.

Анна Саливанчук высказалась про актеров "Сватов" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саливанчук, imdb.com

Актриса Анна Саливанчук вспомнила свое участие в сериале "Сваты"

Что она думает про коллег-путинистов

Украинская актриса Анна Саливанчук резко высказалась о коллегах по сериалу "Сваты", которые открыто поддержали террористическую политику Путина. В интервью РБК-Украина знаменитость напомнила актерам-путинистам, кто именно принес им популярность.

По словам Саливанчук, "Сваты" создавала полностью украинская команда, и проект действительно оказался успешным.

"Сериал действительно был очень хорошим, его создала украинская команда. Главные режиссеры, продюсеры - это украинцы", — высказала мнение актриса.

Анна Саливанчук снялась в сериале "Сваты" / скрин из YouTube

Звезда также прокомментировала позицию актеров "Сватов", которые открыто поддержали вторжение РФ в Украину. Самыми известными путинистами сериала стали Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, исполнившие любимые зрителями роли Ивана и Валюхи, а также Олеся Железняк, присоединившаяся к актерскому составу в образе Ларисы.

Федор Добронравов, Татьяна Кравченко / скрин из видео

"Да, те актеры потом говорили очень плохо об Украине, мне стыдно за них, потому что именно Украина им давала возможность стать такими большими популярными звездами... Именно Украина платила им деньги, а потом они начали вести себя совсем некрасиво, как и все путинские марионетки, я не знаю как еще их назвать", — заявила Саливанчук.

Анна Саливанчук / инфографика: Главред

О персоне: Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино, сообщает Википедия. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

