"Из-под Питера привезли": видео со съемок "Холостяка" вызвало скандал в сети

Вы узнаете:
- В сети появилось видео из-за кулис "Холостяка"
- Участница шоу вызвала "языковой скандал"
Романтическое реалити "Холостяк 14" всколыхнуло новый скандал в сети. На этот раз пользователей Threads возмутило закулисное видео со съемок, где участницы общались на русском языке.
В последних выпусках главный герой шоу, актер Тарас Цимбалюк, вместе с девушками проводил время в Карпатах. Участники участвовали в традиционных играх, обрядах, танцах и гаданиях. Однако внимание зрителей привлек ролик, на котором девушки в традиционных украинских нарядах хотели покататься на качелях - весах. Чтобы развлечься, им нужно было, чтобы кто-то стал на чашу напротив, поэтому они активно просили помощи. Зрители заметили, что одна из участниц, Анастасия Половинкина, перешла на русский.
"Давайте ще хтось там стане... Мы хотим покататься! Быстрее, быстрее!", - обратилась она к присутствующим.
Услышав фразу на русском, в разговор вмешалась, вероятно, редактор проекта, которая сразу сделала замечание.
"Только на украинском, девочки", - сказала она.
Поклонники шоу резко отреагировали на этот эпизод. Многих возмутило, что позиция участниц в кадре не совпадает с тем, как они ведут себя вне его. По мнению зрителей, это контрастировало с атмосферой Карпат и их образами в традиционной одежде.
"В традиционном украинском наряде и на русском - это уже какой-то отдельный вид неадекватности".
"Так интересно, что все, кто отстаивает русский и говорят, что у них "челюсть не такая" и т.д., когда идут на какое-то шоу, свободно переходят на украинский".
"Поэтому так и скучно, потому что они не умеют разговаривать на украинском. Выжимают из себя эти нелепые диалоги".
"Будто кого-то из-под Питера привезли на экскурсию в Карпаты".
Впрочем, часть аудитории все же увидела в этом положительные изменения, ведь раньше в "Холостяке" украиноязычных участниц почти не было, а теперь это стало нормой.
"Согласна, что это выглядит отвратительно, учитывая контраст - одежда, стилизованная под вышиванки и русский язык. Но не стоит забывать, откуда мы пришли. Несколько лет назад одна из участниц говорила холостяку: "не знаю, как ты к этому отнесешься, но я дома буду говорить на украинском, потому что от меня отец откажется".И среди всех участниц всегда была максимум одна украиноязычная девушка - для экзотики.Так что, даже если они говорят на украинском только на камеру - это уже огромный шаг"
"Там режиссеры говорят: "на украинском, девушки". Но я рада, что хотя бы на камеру на украинском, потому что раньше все эти шоу были на русском, и я не могу это слушать. А так и участницам за 2 месяца все равно будет немного практики"
О скандале высказалась и бывшая участница проекта "Холостяк" Юлия Коренюк.
"Одних оправдывают тем, что она просто русскоязычная в жизни поэтому иногда тупит. Других за одно слово готовы сжечь. Прекрасная математика хейта", - написала она.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
