"Из-под Питера привезли": видео со съемок "Холостяка" вызвало скандал в сети

Кристина Трохимчук
1 декабря 2025, 15:33
Участница "Холостяка" перешла на русский язык во время съемок.
Участницы
Участницы "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком попали в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, скрин с видео

Вы узнаете:

  • В сети появилось видео из-за кулис "Холостяка"
  • Участница шоу вызвала "языковой скандал"

Романтическое реалити "Холостяк 14" всколыхнуло новый скандал в сети. На этот раз пользователей Threads возмутило закулисное видео со съемок, где участницы общались на русском языке.

В последних выпусках главный герой шоу, актер Тарас Цимбалюк, вместе с девушками проводил время в Карпатах. Участники участвовали в традиционных играх, обрядах, танцах и гаданиях. Однако внимание зрителей привлек ролик, на котором девушки в традиционных украинских нарядах хотели покататься на качелях - весах. Чтобы развлечься, им нужно было, чтобы кто-то стал на чашу напротив, поэтому они активно просили помощи. Зрители заметили, что одна из участниц, Анастасия Половинкина, перешла на русский.

видео дня

"Давайте ще хтось там стане... Мы хотим покататься! Быстрее, быстрее!", - обратилась она к присутствующим.

Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина
Тарас Цимбалюк и Анастасия Половинкина / фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

Услышав фразу на русском, в разговор вмешалась, вероятно, редактор проекта, которая сразу сделала замечание.

"Только на украинском, девочки", - сказала она.

Поклонники шоу резко отреагировали на этот эпизод. Многих возмутило, что позиция участниц в кадре не совпадает с тем, как они ведут себя вне его. По мнению зрителей, это контрастировало с атмосферой Карпат и их образами в традиционной одежде.

Анастасия Половинкина
Анастасия Половинкина - "Холостяк" в Карпатах / фото: instagram.com, Анастасия Половинкина

"В традиционном украинском наряде и на русском - это уже какой-то отдельный вид неадекватности".

"Так интересно, что все, кто отстаивает русский и говорят, что у них "челюсть не такая" и т.д., когда идут на какое-то шоу, свободно переходят на украинский".

"Поэтому так и скучно, потому что они не умеют разговаривать на украинском. Выжимают из себя эти нелепые диалоги".

"Будто кого-то из-под Питера привезли на экскурсию в Карпаты".

Впрочем, часть аудитории все же увидела в этом положительные изменения, ведь раньше в "Холостяке" украиноязычных участниц почти не было, а теперь это стало нормой.

"Согласна, что это выглядит отвратительно, учитывая контраст - одежда, стилизованная под вышиванки и русский язык. Но не стоит забывать, откуда мы пришли. Несколько лет назад одна из участниц говорила холостяку: "не знаю, как ты к этому отнесешься, но я дома буду говорить на украинском, потому что от меня отец откажется".И среди всех участниц всегда была максимум одна украиноязычная девушка - для экзотики.Так что, даже если они говорят на украинском только на камеру - это уже огромный шаг"

"Там режиссеры говорят: "на украинском, девушки". Но я рада, что хотя бы на камеру на украинском, потому что раньше все эти шоу были на русском, и я не могу это слушать. А так и участницам за 2 месяца все равно будет немного практики"

Григорий Решетник и участницы
Григорий Решетник и участницы "Холостяка" / скрин с видео

О скандале высказалась и бывшая участница проекта "Холостяк" Юлия Коренюк.

"Одних оправдывают тем, что она просто русскоязычная в жизни поэтому иногда тупит. Других за одно слово готовы сжечь. Прекрасная математика хейта", - написала она.

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал шоу Холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цимбалюк
