Жена Виталия Козловского рассказала о проблемах с сыном: "Сна нет третью ночь"

Анна Подгорная
16 октября 2025, 20:56
Юлия Бакуменко поделилась, что ее и Оскара беспокоит сейчас.
Виталий Козловский с сыном
Виталий Козловский сын - Юлия Козловская рассказала о состоянии малыша / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Вкратце:

  • Юлия Бакуменко призналась, что Оскар не спит уже несколько дней
  • Она раскрыла причину такого состояния мальчика

Юлия Бакуменко, пиар-менеджер и жена Виталия Козловского, воспитывает сына от певца - Оскару в феврале исполнится два годика. Работу она сочетает с заботой о малыше, о чем нередко рассказывает в своем блоге в Instagram.

К примеру, недавно Юлия Козловская сообщила, что она и сын не могут нормально спать уже несколько дней, в связи с чем она попросила совета более опытных мам.

Как выяснилось, Оскар страдает от насморка. На его фоне у ребенка развился кашель, из-за чего он не может дышать. Аспиратор и известные лекарства оказались для мальчика не самым эффективным решением. "Это просто бой, который я не всегда выигрываю", - пишет Юлия.

сын Виталия Козловского
Виталий Козловский сын - Юлия Козловская рассказала о состоянии малыша / instagram.com/yuliabakumenko

О персоне: Виталий Козловский

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Трамп провел переговоры с Путиным - о чем договорились и что говорили об Украине

Украину накрыла новая волна отключений света: появились графики на 17 октября

В Раде заинтриговали заявлением об ударах по Крымскому мосту - чего ждать

Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

Гороскоп на завтра 17 октября: Овнам - невероятная прибыль, Стрельцам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 17 октября: Быкам - ссоры, Собакам - месть

Отключение света в Украине — графики на 16 октября (обновляется)

Такого в США не найдешь: по чему там больше всего скучают украинцы

12:58

Если Украина получит "Томагавки", кто будет управлять ими – FT узнал детали

12:35

Говорить "по большому счету" не стоит: найден точный перевод фразыВидео

