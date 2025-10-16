Жена Виталия Козловского рассказала о проблемах с сыном: "Сна нет третью ночь"

Вкратце:
- Юлия Бакуменко призналась, что Оскар не спит уже несколько дней
- Она раскрыла причину такого состояния мальчика
Юлия Бакуменко, пиар-менеджер и жена Виталия Козловского, воспитывает сына от певца - Оскару в феврале исполнится два годика. Работу она сочетает с заботой о малыше, о чем нередко рассказывает в своем блоге в Instagram.
К примеру, недавно Юлия Козловская сообщила, что она и сын не могут нормально спать уже несколько дней, в связи с чем она попросила совета более опытных мам.
Как выяснилось, Оскар страдает от насморка. На его фоне у ребенка развился кашель, из-за чего он не может дышать. Аспиратор и известные лекарства оказались для мальчика не самым эффективным решением. "Это просто бой, который я не всегда выигрываю", - пишет Юлия.
О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
