Елена Тополя сделала заявление о любовнике на фоне развода с мужем

Украинская известная певица Елена Тополя, которая разводится с певцом Тарасом Тополей, снялась в рубрике "Норм или стрем" на "Радіо Люкс".
На странице проекта в соцсетях появилось видео, где артистка ответила, что призирает измены в браке.
"Норм или стрем – иметь любовника?" – спросила ведущая.
"Стрем", – сказала Елена.
Также, если есть повод для недоверия, артистка считает нормальным тайно проверить его телефон.
"Если причин нет, то это стрем", – отметила певица.
Напомним, в Сети появилось видео, в котором блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на свои источники, заявил, что инициатором развода Тополей стал Тарас. А все из-за измен Елены мужу и ее злоупотребления алкоголем.
"Зачитаю настоящие причини развода Тараса и Елены Тополь, потому что инициатором стал именно он, что бы ни говорила Елена. Причина этого развода – системные измены Елены Тополи. И это длится продолжительное время. Тарас знал, закрывал глаза, но сейчас измена плюс постоянно под градусом. Кто угодно это не выдержит. Он еще долго ее терпел", – сказал Беспалов.
О персоне: Елена Тополя
Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
