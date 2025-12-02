"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про развод

Продюсер Вадим Лисица намекнул на выгоду от развода звездной пары.

https://stars.glavred.info/za-schet-broshennyh-troih-detey-byvshiy-eleny-topoli-rezko-vyskazalsya-pro-razvod-10720550.html Ссылка скопирована

Быший Елены Тополи высказался про развод с Тарасом Тополей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

Вадим Лисица прокомментировал развод Тараса и Елены Тополи

Что сказал бывший Елены Тополи

Недавно украинское медиапространство всколыхнула новость о разводе звездной пары Тараса и Елены Тополи. Супруги воспитывали троих общих детей. О событии в своем Telegram-канале высказался и бывший бойфренд Елены, продюсер Вадим Лисица.

Незадолго до официального объявления о расставании Тараса и Елены музыкальная группа "Антитіла", фронтменом которой является Тополя, анонсировала выход новой песни под названием "Відколи". Как отметили "Музвар", трек пропитан настроением, когда уже нет эмоций и страстных выяснений отношений, а остается только равнодушие.

видео дня

Тарас Тополя - дети / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Поскольку звездная пара заявила, что не будет комментировать свои отношения после развода, поклонники начали искать намеки в новом треке "Антитіл". Вадим Лисица также высказался по этому поводу. Он, не называя имен, прокомментировал промо нового релиза группы, намекнув на медийную выгоду, которую Тополя извлек из развода.

"Греть релиз песни за счет брошенных троих детей это новый уровень цинизма. Прям фу", — написал продюсер.

Вадим Лисица намекнул на релиз Тараса Тополи / скрин из Telegram

Что интересно, вскоре он удалил эту публикацию. Но под тизером песни "Відколи" появились комментарии поклонников, которые начали размышлять о видеоряде и смыслах трека в разрезе личной жизни Тараса Тополи.

"Вы все одинаковые! Научитесь ценить своих жен, тогда не будет "свирепствовать Арктика"

"Вернись соловейко к жене, лучшего не будет чем семья, где трое твоих детей. Потом поймешь что потерял самое дорогое"

"Кризис среднего возраста у мужчины..."

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что невеста 63-летнего путиниста Аврора Киба поделилась с журналистами подробностями о личной жизни с Григорием Лепсом. Она заявила, что пышная свадьба на 500 человек, которая планировалась на лето 2026 года, не состоится.

Также сын известных телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей уже определился со своей будущей профессией. Мальчик работает как актер и снимается в фильмах. Юрий отметил, что несмотря на большое увлечение сына съемочным процессом, на первом месте для него остается обучение в школе.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред