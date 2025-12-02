Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про развод

Кристина Трохимчук
2 декабря 2025, 12:29
79
Продюсер Вадим Лисица намекнул на выгоду от развода звездной пары.
Елена Тополя
Быший Елены Тополи высказался про развод с Тарасом Тополей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Вы узнаете:

  • Вадим Лисица прокомментировал развод Тараса и Елены Тополи
  • Что сказал бывший Елены Тополи

Недавно украинское медиапространство всколыхнула новость о разводе звездной пары Тараса и Елены Тополи. Супруги воспитывали троих общих детей. О событии в своем Telegram-канале высказался и бывший бойфренд Елены, продюсер Вадим Лисица.

Незадолго до официального объявления о расставании Тараса и Елены музыкальная группа "Антитіла", фронтменом которой является Тополя, анонсировала выход новой песни под названием "Відколи". Как отметили "Музвар", трек пропитан настроением, когда уже нет эмоций и страстных выяснений отношений, а остается только равнодушие.

видео дня
Тарас Тополя
Тарас Тополя - дети / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Поскольку звездная пара заявила, что не будет комментировать свои отношения после развода, поклонники начали искать намеки в новом треке "Антитіл". Вадим Лисица также высказался по этому поводу. Он, не называя имен, прокомментировал промо нового релиза группы, намекнув на медийную выгоду, которую Тополя извлек из развода.

"Греть релиз песни за счет брошенных троих детей это новый уровень цинизма. Прям фу", — написал продюсер.

Вадим Лисица
Вадим Лисица намекнул на релиз Тараса Тополи / скрин из Telegram

Что интересно, вскоре он удалил эту публикацию. Но под тизером песни "Відколи" появились комментарии поклонников, которые начали размышлять о видеоряде и смыслах трека в разрезе личной жизни Тараса Тополи.

"Вы все одинаковые! Научитесь ценить своих жен, тогда не будет "свирепствовать Арктика"

"Вернись соловейко к жене, лучшего не будет чем семья, где трое твоих детей. Потом поймешь что потерял самое дорогое"

"Кризис среднего возраста у мужчины..."

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что невеста 63-летнего путиниста Аврора Киба поделилась с журналистами подробностями о личной жизни с Григорием Лепсом. Она заявила, что пышная свадьба на 500 человек, которая планировалась на лето 2026 года, не состоится.

Также сын известных телеведущих Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей уже определился со своей будущей профессией. Мальчик работает как актер и снимается в фильмах. Юрий отметил, что несмотря на большое увлечение сына съемочным процессом, на первом месте для него остается обучение в школе.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тарас Тополя новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны атаковали важную цель: пламя охватило ценные объекты в РФ, звучат взрывы

Дроны атаковали важную цель: пламя охватило ценные объекты в РФ, звучат взрывы

12:46Война
ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции - военный

ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции - военный

12:35Фронт
Войска РФ подняли российский флаг в Покровске - в ВСУ сделали заявление

Войска РФ подняли российский флаг в Покровске - в ВСУ сделали заявление

12:32Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали его

Последние новости

12:50

Заменит "Оливье" и "Шубу": королевский салат на праздничный стол

12:46

Дроны атаковали важную цель: пламя охватило ценные объекты в РФ, звучат взрывы

12:39

Цветут как сумасшедшие: натуральная подкормка за минуту для любых цветов

12:35

ВСУ пошли в мощную контратаку, отбиты сверхважные позиции - военный

12:32

Войска РФ подняли российский флаг в Покровске - в ВСУ сделали заявление

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа«Пленки Уиткоффа» слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа
12:29

"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про разводВидео

12:28

Убийство Фарион и Парубия: СМИ сообщили о задержании иностранного инструктора

12:08

Ценные элементы российской ПВО поражены: ГУР осуществило блестящую атакуВидео

11:54

В Кремле назвали условия окончания войны перед переговорами с Уиткоффом

Реклама
11:46

Ирина Билык обратилась к возлюбленному и удивила признанием

11:38

Европейский Центробанк отказался поддержать выдачу Украине €140 млрд из активов РФ - FT

11:37

Экс-чиновника Андрея Задираку ждет экстрадиция из Греции из-за земельных схем в Украине - СМИ актуально

11:24

США рискуют "открыть ящик Пандоры", если признают Крым и Донбасс российскими - политолог

11:14

"Не ждите" 19-летняя невеста Лепса объявила об отмене свадьбы

10:55

Россия готовит новые массированные удары - названы объекты, что станут целью атак

10:50

Почему 3 декабря нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

10:48

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

10:40

Под угрозой — большие города: к 2100 году под воду может уйти часть Украины

10:38

Тысячи людей без света, бушевал пожар: РФ атаковала энергетику Одесской областиФото

10:22

"Буду как папа": сын Горбунова и Осадчей определился с будущей профессией

Реклама
10:07

Пять самых умных знаков зодиака: кто обладает природной гениальностью

09:59

Гороскоп на завтра 3 декабря: Львам - непростые моменты, Водолеям - интересный вечер

09:46

ЕС не может стать геополитическим игроком, который закончит войну в Украине – Bloomberg

09:33

Тарас и Елена Тополи обрывают последние связи после сообщения о разводе - детали

09:22

Это не переговоры о мире: эксперт сказал, чего на самом деле хочет Путин

09:15

"Решила сообщить": Анна Сагайдачная высказалась о третьей беременности

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 декабря (обновляется)

08:49

Украинке удалось выиграть суд при помощи ChatGPTВидео

08:47

РФ отклонит мир: ISW сказал, почему Кремль не обсуждает встречу Путина и Уиткоффа

08:30

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

08:12

Путин подождет, пока Киев примет его условия - ABC News

08:00

Опасные игры США: раздел Украины могут узаконить на десятилетиямнение

07:57

Кубань накрыла атака БПЛА: дроны заметили над портом и НПЗВидео

07:17

Трамп направил в РФ нетипичную команду переговорщиков: каких результатов ждать

06:10

Чего ждать от переговоров Уиткоффа и Путинамнение

05:57

"Орали на меня": на онкобольную Симоньян вызверились медработники

05:24

Как отмыть деревянную кухонную доску от грязи и неприятного запаха - лайфхак

04:30

Трех знаков зодиака ждет феерическое везение - список избранников Вселенной

04:03

Не рискуйте удачей: что нельзя ставить на праздничный стол в год Огненного Коня

03:30

Год откровений и обновления: мистический Таро-прогноз для Дев на 2026-йВидео

Реклама
03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика у источника с водой за 19 с

02:26

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

02:19

Напряженные сутки на фронте: Генштаб рассказал о ситуации на ключевых направлениях

02:12

Игривая Тоня Матвиенко показала редкую романтику с мужем

01:54

Как сделать, чтобы батареи лучше грели: эксперты назвали неожиданное решение

01:30

После слухов о смерти: что сейчас происходит с Брижит Бардо на самом деле

01:03

Герасимов отчитался об "успехах" на фронте: в Генштабе ВСУ ответили

00:08

Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль украинской границы: какие области под угрозой

00:01

Дизель будет работать дольше: как правило "20-2500" спасает двигатель авто

01 декабря, понедельник
23:55

Жених Леси Никитюк показал "закулисье" жизни с ведущей

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять