"Русский язык не нападал": Марию Бурмаку довели до слез в поезде

Украинская певица публично разнесла сторонниц "русского мира".

Мария Бурмака эмоционально отреагировала на русский язык / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Бурмака

Мария Бурмака встретилась со сторонницами "русского мира"

Какой была реакция певицы

Известная украинская певица Мария Бурмака столкнулась со сторонницами "русского мира" во время своего путешествия в поезде. В Facebook артистка поделилась своей эмоциональной реакцией на событие.

Певица рассказала, что оказалась в одном купе с двумя пожилыми женщинами, которые общались на русском языке. По словам Марии, она пыталась донести до них, что российские ракеты атакуют всех украинцев, независимо от языка.

"Села в поезд. Со мной в купе две женщины под 70. Русский язык, чай, манеры, Достоевский и этот весь хлам. Я им говорю: "Ну как вы можете? Ракеты же и на вас летят". А они мне: "Русский язык на вас не нападал", - пересказала артистка разговор.

Мария Бурмака расплакалась в поезде / фото: instagram.com, Мария Бурмака

Разговор настолько поразил Бурмаку, что она расплакалась прямо в поезде. Это чувствительная тема для певицы, ведь война принесла в ее семью страшное горе - ее младший брат, который защищал Украину на фронте и участвовал в боях за Киев, умер в прошлом году от остановки сердца.

"Плачу в тамбуре. Так мне больно. Не знаю, как быть с этим", - поделилась Мария Бурмака.

О персоне: Мария Бурмака Мария Бурмака - украинская певица, активистка, телеведущая, сообщает Википедия. Народная артистка Украины (2009) и одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус". На сцене с 1989 года, выпустила 15 музыкальных альбомов.

