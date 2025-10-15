"Не принимают ни свои, ни чужие": Дорн сделал скандальные заявления об Украине

Иван Дорн дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю и сделал несколько заявлений.

Иван Дорн дал скандальное интервью

Украинский певец Иван Дорн, который выехал из Украины во время полномасштабного вторжения и продолжает пытаться сохранить свои связи с россиянами, дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Дорн откровенно рассказал, что из-за решения сидеть на двух стульях его больше не воспринимают ни в Украине, ни в РФ.

На интервью артист появился в футболке с обложкой альбома группы Скрябин "Танец пингвина", на одноименную песню из которого он в свое время сделал собственный кавер. Певец пожаловался, что его не "принимают ни свои, ни чужие", но он считает, что таким образом вышел за пределы как Украины, так и террористической РФ. Однако последний музыкальный альбом Иван выпустил на языке страны-агрессора.

Иван Дорн дал интервью россиянину Юрию Дудю в футболке группы Скрябин

"Мне не сложно. Благодаря музыке, я прыгнул гораздо шире, чем Россия и Украина. У меня появился шанс попробовать и помериться силами, попробовать себя в интернациональной истории", - заявил Дорн.

Несмотря на выход Дорна на "интернациональный уровень", певец признался, что иногда ему приходится жить за деньги жены.

"Живу на собственные средства. Я зарабатываю корпоративами, фестивалями, роялти. У меня зарабатывает жена, иногда я живу на ее деньги. Она дизайнер интерьеров", - поделился артист.

Иван Дорн считает себя чужим для украинцев

Также Дорн рассказал, что поддерживает украинский бизнес и вкладывает средства в недвижимость и акции компаний. Он считает, что таким образом демонстрирует веру в будущее Украины.

"Вкладываю в застройку, недвижимость, стартапы. Я вкладывал в акции украинских компании. Я плачу налоги до сих пор. Я вижу в этом пользу и параллельно горжусь, что это еще и вера в Украину", - рассказал Иван Дорн.

Иван Дорн рассказал о своих доходах

Иван Дорн - позиция

Украинский певец Иван Дорн после 24 февраля 2022 года выехал за границу, откуда осудил агрессию РФ и начал проводить благотворительные концерты в поддержку Украины. Он продолжает активно выступать за рубежом, однако постоянно сталкивается с критикой из-за участия в совместных мероприятиях с россиянами-оппозиционерами и из-за отказа полностью перейти на украинский язык в творчестве. Дорн объясняет, что не возвращается в Украину, поскольку боится невозможности выезда из-за мобилизации.

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Иван Дорн, который сбежал за границу во время полномасштабной войны, заявил, что продолжает выступать на русском языке. Дорн также рассказал, что ведет два музыкальных проекта параллельно: основной - русскоязычный, и полуанонимный - на разных языках.

Также украинский певец Иван Дорн показался на концерте с россиянами. Пригласил Дорна на вечеринку российский режиссер Кирилл Серебряников, которого в стране-оккупанте РФ считают оппозиционером. Что интересно, Иван Дорн с россиянами держал в руках плакаты с надписями "беженцы" и "изгнанники".

О персоне: Иван Дорн Иван Александрович Дорн - украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. Основатель и директор дома культуры и музыкального издательства Masterskaya, сообщает "Википедия".

