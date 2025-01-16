"Беженец": беглец Иван Дорн объединился с россиянами и попал в скандал

Иван Дорн попал в очередной скандал.

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Иван Дорн выступил в Берлине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Иван Дорн

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Иван Дорн показался на одной сцене с россиянами

Певец выступил на украинском языке

Украинский певец Иван Дорн, который сбежал за границу во время полномасштабной войны в Украине, показался на концерте с россиянами.

На своей странице в Instagram певец опубликовал кадры с мероприятия в Берлине.

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Оказывается, пригласил Дорна на вечеринку российский режиссер Кирилл Серебряников, которого в стране-оккупанте РФ считают оппозиционером. У него достаточно сомнительная позиция, ведь сначала он осудил войну, а потом призвал помогать семьям оккупантов.

На кадрах, которые попали в соцсети видно, что на вечеринки выступили такие россияне: Чулпан Хаматова, Варвара Шмыкова, Никита Кукушкин, Гоша Кудренко, Никита Еленев.

Иван Дорн с "хорошими русскими" / фото: скрин instagram.com, Иван Дорн

Также все эти артисты вспомнили покойную российскую актрису Евгению Добровольскую, которая недавно умерла, а ранее посещала незаконно оккупированный Россией украинский Крым.

Что интересно, Иван Дорн вместе с Гошей Куценко и Никитой Еленевым держали в руках плакаты с надписями "беженцы" и "изгнанники". А выступил певец на украинском языке, хотя все остальные артисты выступали на русском.

Иван Дорн считает себя беженцем / фото: скрин instagram.com, Иван Дорн

Иван Дорн - последние новости об артисте

Напомним, как сообщал Главред, ранее Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.

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Кто такой Иван Дорн? Иван Александрович Дорн - украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актёр и телеведущий. Основатель и директор дома культуры и музыкального издательства Masterskaya, сообщает "Википедия".

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