Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Беженец": беглец Иван Дорн объединился с россиянами и попал в скандал

Элина Чигис
16 января 2025, 10:54
93
Иван Дорн попал в очередной скандал.
Иван Дорн
Иван Дорн выступил в Берлине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Иван Дорн

Читайте подробно:

  • Иван Дорн показался на одной сцене с россиянами
  • Певец выступил на украинском языке

Украинский певец Иван Дорн, который сбежал за границу во время полномасштабной войны в Украине, показался на концерте с россиянами.

На своей странице в Instagram певец опубликовал кадры с мероприятия в Берлине.

видео дня

Оказывается, пригласил Дорна на вечеринку российский режиссер Кирилл Серебряников, которого в стране-оккупанте РФ считают оппозиционером. У него достаточно сомнительная позиция, ведь сначала он осудил войну, а потом призвал помогать семьям оккупантов.

На кадрах, которые попали в соцсети видно, что на вечеринки выступили такие россияне: Чулпан Хаматова, Варвара Шмыкова, Никита Кукушкин, Гоша Кудренко, Никита Еленев.

Иван Дорн с
Иван Дорн с "хорошими русскими" / фото: скрин instagram.com, Иван Дорн

Также все эти артисты вспомнили покойную российскую актрису Евгению Добровольскую, которая недавно умерла, а ранее посещала незаконно оккупированный Россией украинский Крым.

Что интересно, Иван Дорн вместе с Гошей Куценко и Никитой Еленевым держали в руках плакаты с надписями "беженцы" и "изгнанники". А выступил певец на украинском языке, хотя все остальные артисты выступали на русском.

Иван Дорн считает себя беженцем
Иван Дорн считает себя беженцем / фото: скрин instagram.com, Иван Дорн

Иван Дорн - последние новости об артисте

Напомним, как сообщал Главред, ранее Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Иван Дорн?

Иван Александрович Дорн - украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актёр и телеведущий. Основатель и директор дома культуры и музыкального издательства Masterskaya, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес скандал Иван Дорн новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Массовая мобилизация" спасателей: в ГСЧС сделали важное заявление

"Массовая мобилизация" спасателей: в ГСЧС сделали важное заявление

12:53Украина
РФ завершает аннексию Беларуси: в ISW предупредили о серьезных угрозах для мира

РФ завершает аннексию Беларуси: в ISW предупредили о серьезных угрозах для мира

12:45Украина
Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

12:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

РФ атаковала Украину ядерными ракетами-болванками: в СМИ раскрыли цель

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

В России скончался 57-летний актер, звезда сериалов

В России скончался 57-летний актер, звезда сериалов

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

Ксения Мишина рассказала про личную жизнь и помолвку: "Обязательно"

Последние новости

12:40

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

12:24

Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

12:05

Десятки тысяч россиян уничтожены: Зеленский назвал потери РФ в Курской области

11:54

Настоящую видно сразу: как проверить икру на натуральность

11:53

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Быкам - негатив, Крысам - споры

Трамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – ЯременкоТрамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – Яременко
11:52

Прекращение огня в Украине: Зеленский ответил, начались ли переговоры с Россией

11:45

"Ему нравится Путин": как симпатия Трампа к диктатору РФ заденет Украину - ЯгунВидео

11:42

В России прогремели взрывы: атакован один из ключевых объектов ВПК - ЦПД

11:27

Маша Машкова в очередной раз унизила отца-путиниста

Реклама
11:17

Фантастически быстрый рецепт: удивительно вкусная намазка за 5 минутВидео

11:14

В Украину идут морозы в -10: синоптики назвали самые холодные дни

11:07

"Россияне в панике отступают": ВСУ заходят в тыл врага на Курщине - Ягун

11:01

"Тушка Путин покинет мир": эксперт о сценарии Лукашенко на выборах в БеларусиВидео

10:55

Шаг вправо, шаг влево - скандал: самые ревнивые знаки зодиака

10:54

"Беженец": беглец Иван Дорн объединился с россиянами и попал в скандал

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 января (обновляется)

10:19

Отключения света вернутся: стало известно, при каком морозе будут действовать графикиВидео

10:03

Один из мобильных операторов повышает цены: когда и насколько подорожают услуги

09:46

"Напоминает клетку людоедов": Ксения Мишина рассказала об увольнении с ТЕТ

09:18

Франция и Британия обсуждают отправку миротворцев в Украину: СМИ назвали 3 сценария

Реклама
09:08

Важное соглашение с Зеленским: в Киев прибыл премьер Британии - The Guardian

08:29

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

РФ перебрасывает дивизион катеров из Крыма: готовится операция на Херсонщине - АТЕШ

08:10

Купянское направление: как продвигается фронтмнение

08:02

"Мы все хорошо помним": известный ведущий рассказал, что ждет беглеца Потапа

07:40

В прощальной речи в Белом доме Байден упомянул Украину: что сказал

07:10

Чем отличаются 2 кота: только гений даст ответ за 19 секунд

06:49

Кольцо сжимается: военные РФ оккупировали Нескучное на Донбассе

06:10

Путин ошалел от безнаказанностимнение

05:42

Гороскоп на завтра 17 января: Овнам - удивительный день, Тельцам - сюрприз

04:53

Ошибается большинство: кому и когда говорить "пан" и "пані"

04:30

Зачем на авто пожарных и скорой помощи вешают цепи: интересный ответ

03:54

"Сумасшедшие могут сделать что угодно": применит ли РФ ядерку в 2025 годуВидео

03:31

Почему люди вздрагивают во сне: врач раскрыл секрет

03:03

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицыВидео

02:00

Больше не малыши: Селин Дион показала редкое фото со всеми своими сыновьями

01:52

IQ-тест для интеллектуалов: найдите отличающийся от других автомобиль за 4 сек

01:30

"Дай лапу, друг": как научить любимого кота трюку "дай пять"

01:20

Украина хочет открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС – Зеленский

00:30

"Сдались добровольно": "Азовцы" взяли в плен 23 россиян

Реклама
00:28

"Кучно работают дроны по России": в Воронежской области вспыхнула нефтебазаВидео

00:10

Санта Димопулос оказалась под капельницами - что с ней случилось

15 января, среда
23:47

Крупнейшую в Украине шахту взорвали, чтобы закрыть путь РФ: в NYT раскрыли детали

23:19

Соглашение ХАМАСа с Израилем: и Трамп, и Байден назвали его своим достижением

23:17

Без кокетства и фильтров: популярная актриса показала живот после вторых родов

22:34

Свет по 6 гривен за киловатт-час: в Минэнерго рассказали, вырастет ли тариф

22:28

Каковы настроения в Беларуси накануне выборов?мнение

22:16

"Защищает воров и преступников": Марченко призвал отменить банковскую тайну

22:03

Орбакайте показала высокого мужа-красавца

22:00

"Лежит на кухне у Галкина": Алла Пугачева поразила своим видом

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять