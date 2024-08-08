"Если нет риска провокаций": Иван Дорн готов выступить перед россиянами - росСМИ

Певец украинского происхождения Иван Дорн, который так и не возвращается в Украину, а находится за границей, может выступить перед жителями страны-террориста РФ за 45 тысяч долларов.
Как сообщает пропагандистское росСМИ SHOT, у артиста есть солидный райдер. Дорн хочет иметь в гримерке несколько пачек чипсов, кубинскую сигару, пять пар белых носков, виски, текилу, ром и пиво. Обязательным условием является игровая приставка PS4 в номере отеля.
"Желательно, чтобы зрители придерживались нейтральной позиции по СВО, но отклонения все же обсуждаются, если нет риска пророссийских провокаций во время выступления", – сообщил источник СМИ.
Смотрите райдер Ивана Дорна:
Кто такой Иван Дорн?
Иван Александрович Дорн - украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актёр и телеведущий. Основатель и директор дома культуры и музыкального издательства Masterskaya, сообщает "Википедия".
Иван Дорн - последние новости об артисте
Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.
До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.
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