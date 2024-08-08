"Если нет риска провокаций": Иван Дорн готов выступить перед россиянами - росСМИ

Иван Дорн не против выступать перед россиянами, но есть условия.

https://stars.glavred.info/esli-net-riska-provokaciy-ivan-dorn-gotov-vystupit-pered-rossiyanami-rossmi-10586441.html Ссылка скопирована

Стал известен райдер Ивана Дорна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dorn_ivan/?hl=uk

Певец украинского происхождения Иван Дорн, который так и не возвращается в Украину, а находится за границей, может выступить перед жителями страны-террориста РФ за 45 тысяч долларов.

Как сообщает пропагандистское росСМИ SHOT, у артиста есть солидный райдер. Дорн хочет иметь в гримерке несколько пачек чипсов, кубинскую сигару, пять пар белых носков, виски, текилу, ром и пиво. Обязательным условием является игровая приставка PS4 в номере отеля.

видео дня

"Желательно, чтобы зрители придерживались нейтральной позиции по СВО, но отклонения все же обсуждаются, если нет риска пророссийских провокаций во время выступления", – сообщил источник СМИ.

Смотрите райдер Ивана Дорна:

Райдер Ивана Дорна / фото: скрин t.me/shot_shot

Кто такой Иван Дорн? Иван Александрович Дорн - украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актёр и телеведущий. Основатель и директор дома культуры и музыкального издательства Masterskaya, сообщает "Википедия".

Иван Дорн - последние новости об артисте

Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред