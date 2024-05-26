"Гарний хлопчик": Иван Дорн угодил в очередной скандал с русским языком

Поп-певец, артист и диджей Иван Дорн снова оскандалился в своих соцсетях из-за русского языка.

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Иван Дорн скандал: певец угодил в очередной конфуз / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Поп-певец украинского происхождения Иван Дорн вновь угодил в скандал из-за русского языка. Он, помимо обычных концертов, сейчас играет диджей-сеты, но по-прежнему игнорирует вопросы фанатов о том, когда вернется в Украину. К примеру, он недавно совсем выложил в Сеть видео, где рассказывал о том, как находит мотивы для своей песни ‒ причем рассказ вел на русском языке.

Логично, что такому поступку Дорна обрадовались граждан страны-агрессора РФ, белорусов и прочих жителей СНГ ‒ и, наоборот, дико разозлились украинцы.

видео дня

Кто такой Иван Дорн? Иван Александрович Дорн - украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актёр и телеведущий. Основатель и директор дома культуры и музыкального издательства Masterskaya, сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.

До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.

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