"Осознайте это": певец-воин Хлывнюк эмоционально обратился к украинцам

Кристина Трохимчук
15 октября 2025, 14:19
Андрей Хлывнюк опроверг слухи относительно своей службы в ВСУ.
Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк обратился к украинцам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Хлывнюк

Вы узнаете:

  • Где служит Андрей Хлывнюк
  • Что он сказал украинцам

Украинский певец и военнослужащий Андрей Хлывнюк откровенно рассказал, где он сейчас проходит службу. Фронтмен группы "Бумбокс" в комментарии "Армия FM" опроверг, что был в ТрО, и сделал важное обращение к украинцам.

После длительной волны слухов и обвинений Андрей впервые открыто рассказал о своей службе. Защитник заверил, что ни одного дня не находился в рядах ТрО, опровергнув распространенные выдумки. Сейчас он служит в подразделении "Хижак", где продолжает выполнять боевые задачи.

видео дня
Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк - где служит / фото: instagram.com, Андрей Хлывнюк

"Получил оружие и вступил в ряды патрульной полиции в Киеве 2022 году. До сих пор является частью отряда "Хижак", прикомандированного к 426-му отдельному батальону морской пехоты", - раскрыл Хлывнюк.

Фронтмен "Бумбокса" также решил обратиться к украинцам. Он считает, что соотечественники должны быть более сознательными и активно помогать Вооруженным Силам Украины уничтожать оккупантов.

Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк - ВСУ / фото: instagram.com, Андрей Хлывнюк

"У нас больше нет гражданских. Есть только тыл и фронт. Осознайте это раз и навсегда. Я не призываю вас ни к чему, кроме вооруженного сопротивления", - заявил Андрей Хлывнюк.

Ранее Главред сообщал, что украинский музыкант Андрей Хлывнюк отомстил оккупантам за трагедию 8 июля, когда российская ракета попала в больницу Охматдет. Хлывнюк опубликовал фото, на котором он держит в руках снаряд с надписью "За Охматдет".

Также новая любовница Путина Екатерина Мизулина удивила песней, которую приурочила к празднику 23 февраля в России. Она спела песню украинской группы "Бумбокс", солист которой Андрей Хлывнюк защищает Украину от российского нашествия в рядах ВСУ.

О персоне: Андрей Хлывнюк

Андрей Хлывнюк - вокалист и автор текстов группы "Бумбокс", служащий ВСУ, сообщает Википедия. В начале полномасштабной войны в Украине вступил в ряды территориальной обороны, затем стал оператором дрона. Был ранен. Имеет орден "За мужество" III степени. Исполнил украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из негласных символов украинского сопротивления и "завирусилась" в социальных сетях по всему миру.

