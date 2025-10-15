Стояла над детьми с ножом: бывший муж Бритни Спирс вспомнил жуткий инцидент

Бывший муж певицы рассказал о том, как его однажды напугала певица.

Бритни Спирс удивила поступком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

Американская поп-дива Бритни Спирс стояла с ножом возле комнаты своих сыновей.

Об этом пишет издание Fox News.

По словам бывшего мужа Бритни Спирс Кевина Федерлайна, Бритни иногда стояла у комнаты сыновей с ножом, пока они спали, когда они были у неё дома.

"Иногда они просыпались ночью и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними, спящими, и спрашивала: "О, вы не спите?" — с ножом в руке", — написал бывший муж в своих готовящихся к изданию мемуарах "You Thought You Knew". "Затем она разворачивалась и уходила без объяснений", - рассказывает бывший муж звезды.

Кевин Федерлайн рассказал о жуткой ситуации с Бритни / Фото Instagram/ kevinfederlineworld

Федерлайн заявил, что из-за этих инцидентов её сыновья, 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Джеймс, боялись оставаться в её доме. В 2007 году суд присудил опеку над сыновьями пары их отцу.

Он также писал о том случае в 2007 году, когда Спирс была принудительно помещена в психиатрическую больницу после спора об опеке.

"Это была одна из самых тяжёлых ночей в моей жизни", — написал 47-летний мужчина о той ночи. "Мне было ужасно от того, что она переживала. Это был человек, которого я любил. С которым я построил жизнь. С матерью моих детей", - говорил он.

Бывший муж Бритни раскрыл некоторые факты / Фото Instagram/ kevinfederlineworld

Несколько недель спустя Спирс снова поместили под психиатрическую опеку, что в конечном итоге привело к 13-летней опеке над ней и передаче Федерлайну права основной опеки над мальчиками.

В интервью The Times Федерлайн признался, что не разговаривал со Спирс "годами", но выразил обеспокоенность тем, что её освобождение от опеки в 2021 году было не самой лучшей идеей.

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

