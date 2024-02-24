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Разрешил лично: любовница Путина "Барби" спела песню Хлывнюка на 23 февраля

Алена Кюпели
24 февраля 2024, 14:22
Мизулина спела украинский хит в стенах российского училища в Тюмени.
Любовница Путина спела песню украинской группы
Любовница Путина спела песню украинской группы / Коллаж Главред, фото скриншот

Глава лиги безопасного интернета террористической России, а также, по некоторым, данным новая любовница Путина Катерина Мизулина, удивила песней, которую она приурочила к празднику 23 февраля в России.

Выступая в Тюмени перед курсантами командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, Мизулина спела песню украинской группы "Бумбокс", солист который Андрей Хлывнюк защищает Украину от российской навалы в рядах ЗСУ.

В частности, видео попало в сеть, как Мизулина, которую западная пресса назвала "Барби", подпевает курсанту, который исполняет на гитаре песню "Вахтерам".

видео дня

По информации пропагандистского телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", эту песню ей якобы разрешил спеть лично главарь Кремля.

"Программу визита в Тюмень Екатерина Михайловна тщательно согласовывала с Владимиром Владимировичем. Чтобы никак его не скомпрометировать, вы понимаете, сейчас это важно. Эту песню она ему дала послушать. Владимиру Владимировичу песня понравилась. Кто ее поет и о чем она, он не знал", - объяснил каналу собеседник в Кремле.

"Насладиться" пением Мизулиной можно тут:

Тот же самый источник считает, что Мизулина подставила Путина, но он якобы не обидится. "Хотя выходит, что Мизулина его немного обманула. "Ситуация, конечно, не очень приятная. Надеемся, она больше не повторится", - сказал источник.

Напомним, ранее стало известно о том, что свою бывшую любовницу и мать его детей, гимнастку Кабаеву, Путин решил списать со счетов. Теперь же, по информации одного из российских телеграмм-каналов, который славится своими инсайтами, стало известно, что Путин необычайно нежен с новой фавориткой - общественной деятельницей Катериной Мизулиной.

Ранее также новая любовница террориста Путина Катерина Мизулина, которую западные СМИ прозвали "Барби" за ее смазливую внешность, пожаловалась своему диктатору. Мизулина попросила Путина "что-то с этим сделать".

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