Новая любовница Путина пожаловалась диктатору на свое прозвище

Новая любовница террориста Путина Катерина Мизулина, которую западные СМИ прозвали "Барби" за ее смазливую внешность, пожаловалась своему диктатору.
По информации российского телеграмм-канала "Кремлевская табакерка", по данным их источников, Мизулина попросила Путина "что-то с этим сделать".
"Путин удивился и ответил, что ему прозвище "Барби" нравится. Но, если оно неприятно Екатерине, то он поручит разобраться. Как будет разбираться с западной прессой, Владимир Владимирович не уточнил", - пишет канал.
Между тем, Путин изо всех сил старается сделать Мизулиной хорошо. В частности, медиа сообщает, что именно по распоряжению террориста Путина Мизулиной предоставили дополнительную охрану в Тюмени.
Напомним, ранее стало известно о том, что свою бывшую любовницу и мать его детей, гимнастку Кабаеву, Путин решил списать со счетов. Теперь же, по информации одного из российских телеграмм-каналов, который славится своими инсайтами, стало известно, что Путин необычайно нежен с новой фавориткой - общественной деятельницей Катериной Мизулиной.
Отношения Путина и Кабаевой
Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.
По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.
Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.
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