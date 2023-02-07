Путин подарил: Алина Кабаева неожиданно появилась на публике с обручальным кольцом

Россиянку Алину Кабаеву невозможно встретить на светских мероприятиях. Любовница диктатора Владимира Путина удивила новым выходом на люди, что произвело эффект разорвавшейся бомбы среди россиян.
Олимпийская чемпионка, которая поддержала своего диктатора и выступила за массовое вторжение войск РФ в Украину, выступила в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ.
Как руководитель холдинга она поздравила коллег с важной датой, а заодно продемонстрировала обручальное кольцо и обновленный внешний вид.
Внешне Кабаева очень изменилась. Она заметно поправилась и отказалась от макияжа, нанеся только тональный крем.
Россияне тут же принялись гадать, откуда у 39-летней Кабаевой обручальное кольцо, ведь она ничего не говорит о своей личной жизни.
Дети Путина и Кабаевой
По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.
Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.
Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.
Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.
Официально известно о двух дочерях Владимира Путина, рожденных в его браке с Людмилой Шкребневой. Старшая дочь Мария родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, а младшая Катерина - 31 августа 1986 года в Дрездене. Вопреки тому, что общественность знала о рождении этих детей, Путин никогда публично не признавал, что у него есть наследники.
"У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства. Ее нужно уважать", - всегда говорил Путин.
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