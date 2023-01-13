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Любовь Путина Алина Кабаева появилась на публике и показала подросших детей

13 января 2023, 19:49
Пока РФ устроила масштабную войну в Украине, Кабаева рассказывает о "великой России" при детях.
Кабаева
Кабаева / instagram.com/alina.kabaeva.fans, Наумов Олег

Любовница президента страны-агрессора Алина Кабаева совершила редкий выход в люди и сделала циничное заявление.

У Кабаевой подрастают маленькие девочки, от которых она и сегодня не может глаз отвести.

Как оказалось, олимпийская чемпионка приехала в новый центр художественной гимнастики в одном из городов России, где любовь Путина с нетерпением ждало несколько десятков воспитанниц.

Счастливая "мама" не могла скрыть радости при виде своих подопечных.

"Россия - страна больших возможностей. И поэтому у нас есть прекрасный комплекс — академия художественной гимнастики, где могут тренироваться такие дети, как вы, из регионов, и делать свои первые шаги в наш большой спорт. И всем вам удачи!", - заявила Кабаева в тот момент, когда ее страна устроила масштабную войну в Украине, а дети не могут нормально заниматься спортом.

Алина Кабаева
Алина Кабаева / соцсети

​Дети Путина и Кабаевой

По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.

Официально известно о двух дочерях Владимира Путина, рожденных в его браке с Людмилой Шкребневой. Старшая дочь Мария родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, а младшая Катерина - 31 августа 1986 года в Дрездене. Вопреки тому, что общественность знала о рождении этих детей, Путин никогда публично не признавал, что у него есть наследники.

"У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства. Ее нужно уважать", - всегда говорил Путин.

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