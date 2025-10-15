Укр
Женился и сейчас никакой: жениха Квитковой "разнес" экс-тренер Динамо

Кристина Трохимчук
15 октября 2025, 10:29
Йожеф Сабо раскритиковал игру Владимира Бражка.
Квиткова, Бражко
Футболист Бражко потерял форму после свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Бражко

Бывший главный тренер Динамо и украинской сборной Йожеф Сабо резко отозвался про игру Владимира Бражка — жениха известной блогерши Даши Квитковой. В интервью BLIK.ua тренер признался, что уже не видит в футболисте прежнего потенциала.

Йожеф Сабо публично заговорил о женитьбе полузащитника киевского "Динамо" и рассказал, как это может повлиять на карьеру спортсмена. По мнению экс-тренера, Бражко растерял свою форму и не будет играть важной роли в команде во время ближайших матчей.

Владимир Бражко
Владимир Бражко сделал предложение Даше Квитковой / фото: instagram.com, Владимир Бражко

"Нужно ли вместо Калюжного выпустить Бражко? Да не выпустит Ребров Бражко, потому что этот игрок сидит на заднице. Он женился и сейчас просто никакой в игре за "Динамо", — прокомментировал Сабо.

Йожеф считает, что ранее Владимир Бражко отличался незаурядными способностями: он обладал мощным ударом, умел читать игру и демонстрировал хорошую физическую подготовку. Экс-тренер посоветовал футболисту изучить игру своих коллег по команде и сосредоточиться на результате.

Владимир Бражко
Владимир Бражко - личная жизнь / фото: instagram.com, Владимир Бражко

"Это не тот Бражко, которого я помню — с хорошим ударом, видением поля, отбором, физически подготовленный. Надо ему приходить в себя и возвращаться в форму. Надо ему приходить в себя и возвращаться в форму, а еще очень много для себя подсмотреть из игры того же Малиновского или, например, Калюжного", — подытожил Йожеф Сабо.

Ранее Главред сообщал, что украинская известная блогерша Даша Квиткова показалась в больнице и напугала подписчиков синяками на руках. Знаменитость опубликовала фото с медицинского центра и пошутила над ситуацией.

Также Дашу Квиткову и Владимира Бражка подозревают в том, что их свадьба уже состоялась, так как влюбленные начали носить кольца, очень похожее на свадебные. Квиткова в беседе с подписчиками впервые раскрыла, как начались ее отношения с футболистом.

О персоне: Даша Квиткова

Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

