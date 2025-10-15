Женился и сейчас никакой: жениха Квитковой "разнес" экс-тренер Динамо

Вы узнаете:
- Йожеф Сабо прокомментировал игру Владимира Бражка
- Что не понравилось экс-тренеру Динамо
Бывший главный тренер Динамо и украинской сборной Йожеф Сабо резко отозвался про игру Владимира Бражка — жениха известной блогерши Даши Квитковой. В интервью BLIK.ua тренер признался, что уже не видит в футболисте прежнего потенциала.
Йожеф Сабо публично заговорил о женитьбе полузащитника киевского "Динамо" и рассказал, как это может повлиять на карьеру спортсмена. По мнению экс-тренера, Бражко растерял свою форму и не будет играть важной роли в команде во время ближайших матчей.
"Нужно ли вместо Калюжного выпустить Бражко? Да не выпустит Ребров Бражко, потому что этот игрок сидит на заднице. Он женился и сейчас просто никакой в игре за "Динамо", — прокомментировал Сабо.
Йожеф считает, что ранее Владимир Бражко отличался незаурядными способностями: он обладал мощным ударом, умел читать игру и демонстрировал хорошую физическую подготовку. Экс-тренер посоветовал футболисту изучить игру своих коллег по команде и сосредоточиться на результате.
"Это не тот Бражко, которого я помню — с хорошим ударом, видением поля, отбором, физически подготовленный. Надо ему приходить в себя и возвращаться в форму. Надо ему приходить в себя и возвращаться в форму, а еще очень много для себя подсмотреть из игры того же Малиновского или, например, Калюжного", — подытожил Йожеф Сабо.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинская известная блогерша Даша Квиткова показалась в больнице и напугала подписчиков синяками на руках. Знаменитость опубликовала фото с медицинского центра и пошутила над ситуацией.
Также Дашу Квиткову и Владимира Бражка подозревают в том, что их свадьба уже состоялась, так как влюбленные начали носить кольца, очень похожее на свадебные. Квиткова в беседе с подписчиками впервые раскрыла, как начались ее отношения с футболистом.
Вас может заинтересовать:
- Ольга Сумская сделала важное признание - причина
- Алла Пугачева обкрутила власти РФ по полной - детали
- Настя Каменских располнела в США - как она сейчас выглядит
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред