Тоне Матвиенко предъявили обвинения - что случилось

Тоня Матвиенко хочет решить проблему.

https://stars.glavred.info/tone-matvienko-predyavili-obvineniya-chto-sluchilos-10706585.html Ссылка скопирована

Тоня Матвиенко попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Вы узнаете:

Тоня Матвиенко обратилась к Рыбчинскому

Что ей предъявляет вдова Поклада

Известная украинская певица Тоня Матвиенко ответила на заявления композитора Евгения Рыбчинского о нарушении авторских прав.

В эфире "Сніданку з 1+1" Рыбчинский заявил, что Тоня вышла с ним на связь и призналась, что о некоторых нюансах не знала. Матвиенко считала, что имеет право петь песни, которые раньше исполняла ее мама – Нина Матвиенко.

Тоня Матвиенко с мужем / фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

"Мы с Тоней созвонились. Она спросила, как может уладить эту ситуацию, потому что считала, что если мама ее пела эти песни, то и она может. Я объяснил, что, если я что-то позволяю вам, это не значит, что вы своим детям и внукам можете это позволить", - сказал композитор.

Кстати, Евгений отметил, что не имел претензий к Тоне, а вот вдова Игоря Поклада имела право действовать по закону.

"Честно говоря, у меня к Тоне претензии не было. Претензии были у Светланы Поклад, которая является наследницей всего творчества своего мужа, покойного Игоря Поклада. И в программе, которая записывалась, я предупредил Тоню, что ее ожидает опасность", - поделился Рыбчинский.

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

Смотрите видео, где Евгений Рыбчинский рассказал о Тоне Матвиенко:

О персоне: Тоня Матвиенко Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

