"Он тоже виноват": Тоня Матвиенко заговорила о разводе с Арсеном Мирзояном

Вы узнаете:
- Тоня Матвиенко вспомнила о кризисах в браке
- Что стало причиной разногласий
Украинская известная певица Тоня Матвиенко откровенно поделилась воспоминаниями о кризисах в браке с певцом Арсеном Мирзояном.
В интервью Алексею Суханову артистка отметила, что о разводе задумывалась несколько раз.
"Да, это было точно два раза, когда мне казалось, что надо его бросать. Не могла быть с ним", - сказала Тоня.
Впервые о разрыве она задумалась несколько лет назад, а особенно после смерти матери, когда у нее обострились ментальные проблемы.
"Ну первый - это было перед войной, я уже не очень помню... А второй раз - после похорон маминых. Думаю, это было мое психическое состояние. Я перестала, мне кажется, и его любить, и детей. У меня как сердце вырвали", - вспомнила Матвиенко.
Оказалось, певица начала чувствовать пустоту в отношениях с мужем и появилось ощущение, что Мирзоян стал чужим человеком для нее.
"Он, возможно, тоже в этом виноват, потому что не знал, как ко мне подойти, что делать. Я не чувствовала от него поддержки", - добавила Тоня.
Смотрите видео интервью Тони Матвиенко:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Петр Гончар рассказал, какой была семейная жизнь с Ниной Матвиенко. Гончар отметил, что с одной стороны любил, а с другой не любил искренность Нины Митрофановны. В частности, из-за того, что она публично рассказала о его изменах.
А также основательница популярного бренда одежды J'amemme Юлия Ярмолюк обратилась к певице Наталье Могилевской. Дизайнер обвинила артистку в нарушении авторских прав.
Вас может заинтересовать:
- Подруга молчуньи Яны Клочковой раскрыла правду о ней - детали
- На фронте погиб звезда КВН - первые детали
- "Из-за политических взглядов": вскрылась правда о Кристине Орбакайте
О персоне: Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред