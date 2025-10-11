"Он тоже виноват": Тоня Матвиенко заговорила о разводе с Арсеном Мирзояном

Тоня Матвиенко честно рассказала о личной жизни.

Тоня Матвиенко имела проблемы с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко вспомнила о кризисах в браке

Что стало причиной разногласий

Украинская известная певица Тоня Матвиенко откровенно поделилась воспоминаниями о кризисах в браке с певцом Арсеном Мирзояном.

В интервью Алексею Суханову артистка отметила, что о разводе задумывалась несколько раз.

"Да, это было точно два раза, когда мне казалось, что надо его бросать. Не могла быть с ним", - сказала Тоня.

Впервые о разрыве она задумалась несколько лет назад, а особенно после смерти матери, когда у нее обострились ментальные проблемы.

"Ну первый - это было перед войной, я уже не очень помню... А второй раз - после похорон маминых. Думаю, это было мое психическое состояние. Я перестала, мне кажется, и его любить, и детей. У меня как сердце вырвали", - вспомнила Матвиенко.

Тоня Матвиенко с мужем / фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Оказалось, певица начала чувствовать пустоту в отношениях с мужем и появилось ощущение, что Мирзоян стал чужим человеком для нее.

"Он, возможно, тоже в этом виноват, потому что не знал, как ко мне подойти, что делать. Я не чувствовала от него поддержки", - добавила Тоня.

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

О персоне: Тоня Матвиенко Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

