Нина Матвиенко не стерпела: Мирзоян раскрыл, за что получал от звездной тещи

Нина Митрофановна строго придерживалась определенных правил в семье.

Вы узнаете:

Какой Нина Матвиенко была с семьей

За что певица ругала зятя

Украинский певец Арсен Мирзоян поделился своими воспоминаниями о звездной теще Нине Митрофановне Матвиенко. Во время шоу "Утро в большом городе" муж Тони Матвиенко рассказал, за что его ругала легендарная украинская певица.

Арсен Мирзоян отметил, что Нина Митрофановна достаточно негативно относилась к использованию при ней русского языка. Из-за этого она часто делала замечания своему зятю.

"За то, что я иногда переходил на русский. Потому что я же из Запорожья, и у меня такое бывает", - вспомнил артист.

Нина Матвиенко на свадьбе Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна / фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Мирзоян рассказал, что певица никогда не повышала на него голос, но имела очень красноречивый взгляд, ослушаться которого было невозможно.

"Она на тебя посмотрела, и ты все понял сразу", - рассказал Арсен.

Также певец признался, что иногда Нине Митрофановне приходилось его ругать и из-за бытовых вопросов. Например, из-за беспорядка после мытья посуды.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян - отношения с Ниной Матвиенко / фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

"За то, что разливал воду. Бывало там, мыл посуду и наляпал воды", - признался певец.

Зато Арсен Мирзоян не смог описать, за что его любила Нина Матвиенко. По его словам, только она сама могла бы рассказать, за что ей нравился зять.

Ранее Главред сообщал, что дочь легендарной Нины Матвиенко Тоня решилась на кардинальное перевоплощение. Певица изменила свою внешность до неузнаваемости благодаря прическе и получила восторженные комментарии от поклонников.

Также Тоня Матвиенко рассказала, почему собиралась у ходить от своего мужа Арсена Мирзояна. По словам певицы, после рождения дочери он на некоторых время забыл о ее существовании и вкладывал все усилия в развитие своей карьеры вместо того, чтобы быть с семьей.

О персоне: Нина Матвиенко Нина Митрофановна Матвиенко (10 октября 1947 - 8 октября 2023) - украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко. Национальная легенда Украины (2024 - посмертно).

