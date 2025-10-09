Красивые и стильные: Пугачева и Галкин удивили публичным появлением

Пугачева и Галкин провели время вместе.

Максим Галкин и Алла Пугачева показались вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин, которые не боятся осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Стоит отметить, что Трескунов признан в стране-оккупанте иноагентом.

Как сообщают в Сети, супруги сидели в середине зала среди других зрителей.

Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают разные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.

Алла Пугачева и Максим Галкин на спектакле / фото: скрин instagram.com/klub_aprel/

Алла Борисовна выбрала для светского выхода черные брюки, топ и стильный пиджак, образ она дополнила украшением на шее. А Максим одел классические брюки и светлое поло.

Позиция Аллы Пугачевой и Максима Галкина

В начале полномасштабной войны в Украине знаменитые супруги уехали вместе с детьми из страны-оккупанта РФ жить в Израиль.

Алла Пугачева / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Пугачева иногда поддерживает украинцев в соцсетях, а Максим Галкин не жалеет острых слов на своих концертах с осуждением кремлевского режима.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

