Красивые и стильные: Пугачева и Галкин удивили публичным появлением

Российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин, которые не боятся осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Стоит отметить, что Трескунов признан в стране-оккупанте иноагентом.
Как сообщают в Сети, супруги сидели в середине зала среди других зрителей.
Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают разные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.
Алла Борисовна выбрала для светского выхода черные брюки, топ и стильный пиджак, образ она дополнила украшением на шее. А Максим одел классические брюки и светлое поло.
Позиция Аллы Пугачевой и Максима Галкина
В начале полномасштабной войны в Украине знаменитые супруги уехали вместе с детьми из страны-оккупанта РФ жить в Израиль.
Пугачева иногда поддерживает украинцев в соцсетях, а Максим Галкин не жалеет острых слов на своих концертах с осуждением кремлевского режима.
Отметим, как сообщал Главред, в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.
А также недавно Максим Галкин показал свежее фото со своей супругой Аллой Пугачевой. На фото пара выглядела очень счастливо: Максим улыбался, а Примадонна удивила своим свежим лицом.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
