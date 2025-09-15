Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

Виталий Кирсанов
15 сентября 2025, 15:02
95
С певицы требуют взыскать огромную сумму за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.
В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда
В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Кратко:

  • Пугачева назвала Дудаева приличным и порядочным человеком
  • По мнению истца, артистка "оскорбила ветеранов боевых действий"

В России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, которого в РФ считают террористом.

видео дня

По мнению истца, артистка также "оскорбила ветеранов боевых действий". В случае выигрыша Трещев намерен перечислить все средства на нужды ветеранов, оставив себе символический один рубль.

В интервью, вышедшем 10 сентября, Пугачева назвала Дудаева приличным и порядочным человеком. Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, "чтобы Джохар был жив".

Отметим, что российские власти не признали Ичкерию и ввели войска на ее территорию в 1994 году. В 1996 году российское руководство ликвидировало Джохара Дудаева.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева откровенно разговаривает с детьми о своей вероятной кончине. Примадонна не чурается таких чувствительных тем в разговорах с детьми и откровенно разговаривает с ними о смерти и старается предоставить им необходимые жизненные уроки.

Также Примадонна призналась, что была в восторге от российского диктатора Владимира Путина и даже голосовала за него. По словам Аллы Пугачевой, президент страны-агрессора казался ей умным человеком, однако она разочаровалась в нем после одной трагедии.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алла Пугачева новости шоу бизнеса суд
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп неожиданно изменил отношение к России из-за войны - Politico

Трамп неожиданно изменил отношение к России из-за войны - Politico

14:29Мир
Самолеты снаряжены крылатыми ракетами: существует угроза нового удара по Украине

Самолеты снаряжены крылатыми ракетами: существует угроза нового удара по Украине

14:12Украина
Война идет к завершению: Вениславский обнадежил сроками окончания боев в Украине

Война идет к завершению: Вениславский обнадежил сроками окончания боев в Украине

13:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

Последние новости

15:37

За игнорирование - штраф: водителей предупредили о новом важном знаке на дорогах

15:31

"Будет там, где хочет": политзаключенный Лукашенко после освобождения вернулся в тюрьму

15:27

Войска отработали боевые действия недалеко от польской границы: что делала Россия

15:27

Школа в Норвегии глазами украинки: почему простые задания вызвали "культурный шок"

15:08

Существует ли жизнь после смерти: священник дал откровенный ответВидео

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
15:07

Доллар по 46: нардеп сказал, "взлетит" ли валюта до этой отметки

15:02

В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

14:49

Ремонт влетит в копеечку: какие ежедневные привычки "убивают" стиральную машинуВидео

14:40

"Пространство для маневра": эксперт оценил шаги США в отношении Беларуси

Реклама
14:35

Где ноль среди восьмерок: чтобы дать ответ, надо быть "гением головоломок"

14:33

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

14:29

Трамп неожиданно изменил отношение к России из-за войны - Politico

14:14

Будут ли отключения света зимой: в Укрэнерго объяснили, чего ждать украинцам

14:12

Самолеты снаряжены крылатыми ракетами: существует угроза нового удара по Украине

14:06

"Столько слез": звездная прыгунья Бех-Романчук беременна первенцем

13:58

Война идет к завершению: Вениславский обнадежил сроками окончания боев в Украине

13:54

Имели ли ваши предки особый талант: фамилия раскроет скрытую историю рода

13:20

В Украине обновили тесты по ПДД: что теперь спрашивают на экзаменеФото

13:15

"Решение о завершении войны будет приниматься не в Кремле": кто может остановить Путина

13:06

Самый популярный детектив на Netflix: этот фильм полюбился украинским киноманам

Реклама
12:59

"Есть большая проблема": историк раскрыл секрет Говерлы и что означает ее названиеВидео

12:47

Что смотрит Святослав Вакарчук: топ-5 любимых фильмов фронтмена Океана ЭльзыВидео

12:46

Без одного участника: звезды "Евровидения-2025" вызвали слухи о распаде группыВидео

12:45

Жаба давит: пять знаков зодиака, которые завидуют успеху других

12:34

По вкусу не уступят мясным: рецепт котлет из крабовых палочек за 10 минут

12:32

Украина побеждает РФ - Келлог сделал громкое заявление о ходе войны и раскрыл деталиВидео

12:30

В Кремле пригрозили войной странам НАТО: в чем причина

12:00

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов

11:57

Быстро приспособилась: Forbes объяснил, почему санкции не остановили экономику РФ

11:50

Встречаются очень редко: Гордон засветил Аллу Пугачеву на уникальном фото

11:48

Украинские военные продвинулись на Донбассе и освободили населенный пункт: подробности

11:37

"Единственный способ": экономист оценил, способны ли США обрушить экономику РФ

11:35

Запаса прочности нет: Пендзин сказал, как стагнация в РФ повлияет на войну

11:29

"Альтернативы нет": при каком условии Китай может заставить Россию прекратить войну

11:23

Пыль в доме исчезнет навсегда: поможет одно натуральное средство

11:18

Китайский гороскоп на завтра 16 сентября: Драконам - стресс, Змеям - сюрприз

10:51

Почему 16 сентября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

10:47

РФ строит империю дронов, атак будет больше: в NYT предупредили Киев о новой угрозе

10:43

Санкции не работают - в США готовы сделать следующий шаг против РФ, но есть условие

10:34

Провалил важный тест: у новых iPhone 17 нашли серьезный недостаток

Реклама
10:18

РФ накапливает войска возле Северска: военная сообщила, зашел ли враг в город

10:17

Ночью скорая забрала: звезда "МастерШеф" оказалась в больнице с ребенком

10:13

"РФ переносит военные действия в Европу": почему Трамп подыгрывает ПутинуВидео

09:57

У россиян начнут изымать деньги из-за войны против Украины: что задумали в Кремле

09:46

Налет дронов на Польшу - это советская школа провокациймнение

09:40

Андрей Билецкий: Россия продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их

09:13

РФ ударила по аграриям, которые собирали урожай: 12 человек ранены, техника поврежденаФото

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 сентября (обновляется)

09:00

Ожидается резкий скачок: в Украине едва ли не на 50% подорожает важный продукт

08:43

РФ ударила по Днепропетровщине и Запорожью: есть погибший, раненые и разрушенияФото

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять