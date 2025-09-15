В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

С певицы требуют взыскать огромную сумму за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда

Пугачева назвала Дудаева приличным и порядочным человеком

По мнению истца, артистка "оскорбила ветеранов боевых действий"

В России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, которого в РФ считают террористом.

По мнению истца, артистка также "оскорбила ветеранов боевых действий". В случае выигрыша Трещев намерен перечислить все средства на нужды ветеранов, оставив себе символический один рубль.

В интервью, вышедшем 10 сентября, Пугачева назвала Дудаева приличным и порядочным человеком. Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, "чтобы Джохар был жив".

Отметим, что российские власти не признали Ичкерию и ввели войска на ее территорию в 1994 году. В 1996 году российское руководство ликвидировало Джохара Дудаева.

