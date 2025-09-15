В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

Кратко:
- Пугачева назвала Дудаева приличным и порядочным человеком
- По мнению истца, артистка "оскорбила ветеранов боевых действий"
В России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей (около 750 миллионов грн) за восхваление первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, которого в РФ считают террористом.
По мнению истца, артистка также "оскорбила ветеранов боевых действий". В случае выигрыша Трещев намерен перечислить все средства на нужды ветеранов, оставив себе символический один рубль.
В интервью, вышедшем 10 сентября, Пугачева назвала Дудаева приличным и порядочным человеком. Исполнительница также выразила сожаление в связи с тем, что не смогла ничего предпринять, "чтобы Джохар был жив".
Отметим, что российские власти не признали Ичкерию и ввели войска на ее территорию в 1994 году. В 1996 году российское руководство ликвидировало Джохара Дудаева.
Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева откровенно разговаривает с детьми о своей вероятной кончине. Примадонна не чурается таких чувствительных тем в разговорах с детьми и откровенно разговаривает с ними о смерти и старается предоставить им необходимые жизненные уроки.
Также Примадонна призналась, что была в восторге от российского диктатора Владимира Путина и даже голосовала за него. По словам Аллы Пугачевой, президент страны-агрессора казался ей умным человеком, однако она разочаровалась в нем после одной трагедии.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
