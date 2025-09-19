"Ко мне разное отношение": Иван Дорн объяснил решение петь на русском языке

Иван Дорн анонсировал выход своего первого за пять лет альбома "Dorndom", который будет полностью русскоязычным.

Артист признался, что его "русскоязычная история не заканчивалась" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Иван Дорн

Украинский певец Иван Дорн, который сбежал за границу во время полномасштабной войны, заявил, что продолжает выступать на русском языке. Его цитирует "Газета.Ru".

"Я на русском не переставал петь и не собираюсь пока. Просто не выпускал ничего... Моя русскоязычная история не заканчивалась, Иван Дорн по-прежнему поет на русском", - сказал исполнитель. видео дня

Дорн также рассказал, что ведет два музыкальных проекта параллельно: основной - русскоязычный, в котором выступает под своим именем, и полуанонимный - на разных языках.

"Я особо не показываю даже свое лицо (в полуанонимном проекте, - ред). Есть же предвзятость, ко мне разное отношение у людей. Поэтому я решил: пусть музыка говорит сама за себя", - пояснил Дорн.

Иван Дорн также анонсировал выход своего первого за пять лет альбома "Dorndom", который будет полностью русскоязычным. Выход альбома "Dorndom" должен был состояться в 2022 году, но премьеру отменили.

Напомним, как сообщал Главред, ранее Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.

Кто такой Иван Дорн? Иван Александрович Дорн - украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актёр и телеведущий. Основатель и директор дома культуры и музыкального издательства Masterskaya, сообщает "Википедия".

