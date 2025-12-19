Франция отказалась проводить детское Евровидение после победы: в чем причина

Франция четко заявила, что не собирается проводить финал конкурса Детское Евровидение.

Детское Евровидение 2025 выиграла Франция / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Почему Франция отказалась проводить конкурс

Где может пройти детские Евровидение

После заседания совета директоров France Télévisions, посвященного бюджету на 2026 год, французская государственная телерадиокомпания была вынуждена отказаться от планов проведения детского конкурса песни "Евровидение-2026" из-за сокращения бюджета.

Лу Делуз победила в детском Евровидении 2025 / Скриншот

Как пишет Еurovision-quotidien.com, столкнувшись с сокращением прогнозируемого государственного финансирования на 65,2 млн евро по сравнению с 2025 годом, а также с дополнительным дефицитом в 200 млн евро, связанным с траекторией, изложенной в контракте компании на 2024-2028 годы, France Télévisions должна покрыть прогнозируемый дефицит 2025 года, а также последствия инфляции и автоматический перенос расходов. "Для сбалансирования бюджета на следующий год группе придется изыскать беспрецедентные средства в размере 140 млн евро", - сообщают французские СМИ.

Лу Делуз победила в детском Евровидении 2025 / Скриншот

Таким образом, компания решила отменить некоторые программы, а также задумалась о перепродаже важных спортивных событий и отказалась от заявки на проведение Детского Евровидения в 2026 году на территории Франции.

Это уже второй раз, когда Франция не примет конкурс после победы. Разница в том, что на этот раз решение было принято из-за бюджетных ограничений. В прошлом году Франция снова отказалась от проведения конкурса, потому что France Télévisions "не хочет французской монополии на Детское Евровидение".

На данный момент неизвестно, повлияют ли финансовые трудности не только на участие Франции в детском конкурсе 2026 года и его трансляцию по телевидению, но и на подготовку страны к Евровидению 2026 в Вене.

Где пройдет Детское Евровидение в 2026 году

Это важный вопрос, поскольку Франция - не единственная страна, которая не сможет принять детский конкурс. Украина, занявшая второе место, все еще вынуждена обороняться от террористической России. Грузия, занявшая третье место, недавно принимала конкурс. Армения, занявшая четвертое место, примет конкурс песни "Евровидение" для юных музыкантов в июне 2026 года. Что касается Испании, занявшей пятое место, она уже принимала его в прошлом году.

Детское Евровидение Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

