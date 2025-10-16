"Боролся до последнего": в Мюнхене умер известный украинский ресторатор

О смерти Игоря Сухомлина сообщила жена.

Игорь Сухомлин умер в Мюнхене / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Игорь Сухомлин

Умер Игорь Сухомлин

Причина смерти ресторатора

На 54-м году жизни умер известный украинский ресторатор Игорь Сухомлин. Об этом сообщила его жена Кристина на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Игорь Сухомлин длительное время боролся с тяжелой болезнью и проходил лечение в Германии. Несмотря на все усилия врачей, сердце мужчины остановилось 14 октября.

О смерти Игоря Сухомлина сообщила жена / фото: facebook.com, Игорь Сухомлин

"14 октября ушел из жизни мой муж Игорь Сухомлин - самый дорогой для меня человек. Он боролся до последнего, но болезнь победила. Игорь ушел в покое, без боли в окружении самых близких людей. Кремация состоится в Мюнхене, где он проходил лечение. Захоронение праха состоится в Барселоне", - написала Кристина.

Кремация тела состоится в Мюнхене, где он лечился, а захоронение праха запланировано в Барселоне.

Чем известен Игорь Сухомлин / фото: facebook.com, Игорь Сухомлин

Кем был Игорь Сухомлин

Игорь Сухомлин - известный украинский ресторатор и предприниматель, который получил экономическое образование (степень MBA) и стал одним из самых успешных деятелей украинского HoReCa, хотя начинал карьеру с других сфер. Он был совладельцем около 18 концептуальных и финансово успешных заведений в Киеве, Чернигове и других городах. Среди его самых известных проектов - Mimosa Brooklyn Pizza, Mimosa Burger, "Автостанция", Fish and Pussycat, "Балувана Галя" и кофейни "Чашка". Даже во время полномасштабной войны, Игорь Сухомлин продолжал развивать бизнес, открывая украинские заведения, в частности, в Мюнхене.

