"Боролся до последнего": в Мюнхене умер известный украинский ресторатор

- Умер Игорь Сухомлин
- Причина смерти ресторатора
На 54-м году жизни умер известный украинский ресторатор Игорь Сухомлин. Об этом сообщила его жена Кристина на своей странице в Facebook.
Отмечается, что Игорь Сухомлин длительное время боролся с тяжелой болезнью и проходил лечение в Германии. Несмотря на все усилия врачей, сердце мужчины остановилось 14 октября.
"14 октября ушел из жизни мой муж Игорь Сухомлин - самый дорогой для меня человек. Он боролся до последнего, но болезнь победила. Игорь ушел в покое, без боли в окружении самых близких людей. Кремация состоится в Мюнхене, где он проходил лечение. Захоронение праха состоится в Барселоне", - написала Кристина.
Кремация тела состоится в Мюнхене, где он лечился, а захоронение праха запланировано в Барселоне.
Кем был Игорь Сухомлин
Игорь Сухомлин - известный украинский ресторатор и предприниматель, который получил экономическое образование (степень MBA) и стал одним из самых успешных деятелей украинского HoReCa, хотя начинал карьеру с других сфер. Он был совладельцем около 18 концептуальных и финансово успешных заведений в Киеве, Чернигове и других городах. Среди его самых известных проектов - Mimosa Brooklyn Pizza, Mimosa Burger, "Автостанция", Fish and Pussycat, "Балувана Галя" и кофейни "Чашка". Даже во время полномасштабной войны, Игорь Сухомлин продолжал развивать бизнес, открывая украинские заведения, в частности, в Мюнхене.
Ранее Главред сообщал, что в возрасте 20 лет умерла украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина. Отмечается, что Елизавета Хоровинкина была студенткой кафедры спортивных видов гимнастики. Она начала заниматься художественной гимнастикой с четырех лет и собрала внушительную коллекцию наград.
Также Голливуд потрясла трагическая новость: стало известно о смерти популярной голливудской актрисы Дайан Китон. Друг актрисы рассказал, что "она очень внезапно заболела, что стало душераздирающей трагедией для всех, кто ее любил".
