"Без уколов и подтяжек": 69-летняя Наталья Сумская показала свое честное фото

Кратко:
- Наталья Сумская приезжала во Львов
- Как она сейчас выглядит
Украинская известная актриса Наталья Сумская показала свое свежее фото со Львова, где жила с родителями десять лет.
На своей странице в соцсетях знаменитость опубликовала снимок, на котором она показалась возле дома, где, вероятно, когда-то жила. На этом же месте Наталья фотографировалась с мамой в детстве.
"Через годы. Во Львове – городе моего детства", - написала Сумская.
Кстати, фотография была сделана в день рождения ее мамы – актрисы Анны Сумской.
Поклонники остались в восторге от фотографий и написали множество комплиментов актрисе.
"Какое приятное лицо. Настоящее, без уколов и подтяжек. Как же это красиво – быть собой! Быть настоящей!"
"Вы очень похожа на маму. И такие же добрые глаза"
"Мамочка была женщиной невероятной красоты! Вы очень похожи", – отметили подписчики знаменитости.
О персоне: Наталья Сумская
Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая.
Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).
