"Без уколов и подтяжек": 69-летняя Наталья Сумская показала свое честное фото

Наталья Сумская с годами только хорошеет.

https://stars.glavred.info/bez-ukolov-i-podtyazhek-69-letnyaya-natalya-sumskaya-pokazala-svoe-chestnoe-foto-10706831.html Ссылка скопирована

Наталья Сумская побывала во Львове / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Сумская

Кратко:

Наталья Сумская приезжала во Львов

Как она сейчас выглядит

Украинская известная актриса Наталья Сумская показала свое свежее фото со Львова, где жила с родителями десять лет.

На своей странице в соцсетях знаменитость опубликовала снимок, на котором она показалась возле дома, где, вероятно, когда-то жила. На этом же месте Наталья фотографировалась с мамой в детстве.

видео дня

"Через годы. Во Львове – городе моего детства", - написала Сумская.

Наталья Сумская с мамой / фото: скрин instagram.com, Наталья Сумская

Кстати, фотография была сделана в день рождения ее мамы – актрисы Анны Сумской.

Поклонники остались в восторге от фотографий и написали множество комплиментов актрисе.

"Какое приятное лицо. Настоящее, без уколов и подтяжек. Как же это красиво – быть собой! Быть настоящей!"

"Вы очень похожа на маму. И такие же добрые глаза"

"Мамочка была женщиной невероятной красоты! Вы очень похожи", – отметили подписчики знаменитости.

Наталья Сумская / фото: instagram.com, Наталья Сумская

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.

А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают разные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Сумская Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая. Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред