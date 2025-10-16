Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Без уколов и подтяжек": 69-летняя Наталья Сумская показала свое честное фото

Элина Чигис
16 октября 2025, 09:10
101
Наталья Сумская с годами только хорошеет.
Наталья Сумская
Наталья Сумская побывала во Львове / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Сумская

Кратко:

  • Наталья Сумская приезжала во Львов
  • Как она сейчас выглядит

Украинская известная актриса Наталья Сумская показала свое свежее фото со Львова, где жила с родителями десять лет.

На своей странице в соцсетях знаменитость опубликовала снимок, на котором она показалась возле дома, где, вероятно, когда-то жила. На этом же месте Наталья фотографировалась с мамой в детстве.

видео дня

"Через годы. Во Львове – городе моего детства", - написала Сумская.

Наталья Сумская с мамой
Наталья Сумская с мамой / фото: скрин instagram.com, Наталья Сумская

Кстати, фотография была сделана в день рождения ее мамы – актрисы Анны Сумской.

Поклонники остались в восторге от фотографий и написали множество комплиментов актрисе.

"Какое приятное лицо. Настоящее, без уколов и подтяжек. Как же это красиво – быть собой! Быть настоящей!"

"Вы очень похожа на маму. И такие же добрые глаза"

"Мамочка была женщиной невероятной красоты! Вы очень похожи", – отметили подписчики знаменитости.

Наталья Сумская
Наталья Сумская / фото: instagram.com, Наталья Сумская

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.

А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают разные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Сумская

Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая.

Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Наталья Сумская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко

10:00Интервью
В Украине начались отключения света: в каких областях действуют графики

В Украине начались отключения света: в каких областях действуют графики

09:51Украина
Россияне остались без света: неизвестные дроны посетили Саратов и Волгоград

Россияне остались без света: неизвестные дроны посетили Саратов и Волгоград

09:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

Китайский гороскоп на сегодня 16 октября: Крысам - конфликт, Кроликам - сплетни

Китайский гороскоп на сегодня 16 октября: Крысам - конфликт, Кроликам - сплетни

Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклой

Не хуже шубы и винегрета: новый рецепт салата со свеклой

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

Не монголы: кто на самом деле развалил Киевскую Русь

Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

Страну накрыл мощный и затяжной шторм: когда закончится магнитная буря

Последние новости

10:00

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко

09:55

Jerry Heil ошеломила поклонников признанием о зависимостях - детали

09:51

В Украине начались отключения света: в каких областях действуют графики

09:33

Россияне остались без света: неизвестные дроны посетили Саратов и ВолгоградВидео

09:18

РФ атаковала объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области: работа остановленаФото

В Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал датыВ Украину мчит резкое потепление до +20: синоптик назвал даты
09:10

"Без уколов и подтяжек": 69-летняя Наталья Сумская показала свое честное фото

09:07

Любовь всей жизни: какие знаки зодиака влюбляются глубже всех

08:43

Карта Deep State онлайн за 16 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Купянск под угрозой: известно, есть ли риск полной оккупации города

Реклама
08:18

Выступление в Конгрессе и переговоры с Трампом: известны детали визита Зеленского в США

08:10

Орбан в горячке: почему венгерский премьер прикрывается проблемами Украинымнение

07:21

РФ готовит вторую фазу агрессии: в Финляндии предупредили о новой угрозе

06:30

У всех людей одинаково - ученые раскрыли, сколько весит душа и как она выглядитВидео

06:28

В Украине - взрывы, РФ подняла в небо МиГ-31К и запустила ракеты: что известно

06:10

Как Путина ждет судьба ХАМАС?мнение

05:00

Они внезапно исчезли: раскрыта главная причина, почему снегири обходят УкраинуВидео

04:44

"Наступит день": Юлия Санина ответила, когда вернет мужа в Украину

04:00

Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

03:45

Что нужно положить возле двери 16 октября: строгие приметы и запреты в этот день

03:30

Как укоренить любой черенок за один день: садовод назвала стопроцентный способВидео

Реклама
02:33

Гороскоп на завтра 17 октября: Овнам - невероятная прибыль, Стрельцам - проблемы

01:50

Деньги идут к ним сами: какие ТОП-4 знака имеют врожденный талант миллионера

15 октября, среда
23:51

Трамп заговорил о новом украинском наступлении и жестко обратился к ПутинуВидео

23:22

Отключения света в Украине: директор ЦИЭ раскрыл причины и сделал прогноз на зиму

22:54

Большинство хозяев даже не догадываются - как понять, что кот несчастенВидео

22:40

Черный список" приборов: какие гаджеты "убивают" предохранитель прикуривателя

22:14

Молодую участницу "Голоса" выкрали и убили ради органов

21:56

Самолет министра войны США подал сигнал бедствия над Атлантикой - что произошло

21:36

БпЛА дважды ударили по многоэтажке и Новой почте: детали вражеской атаки по Нежину

21:34

Как избавиться от влаги в погребе: простой "бабушкин" лайфхак, который работает

20:07

Похищали людей, били и требовали деньги: на Тернопольщине задержали группу военныхФото

20:00

Может реально приблизить конец войны: раскрыто, что готовит Украина

19:49

Украинская блогерша потеряла более 6 миллионов гривен: стала известна новая схема мошенниковВидео

19:47

Кратковременное потепление накроет Украину: названа дата похолодания со снегом и дождем

19:33

Безобидная вещь из гардероба становится опасной за рулем - что не стоит носить в авто

19:30

"Как до войны больше не будет": известно, какая новая реальность ждет украинцев

19:10

РФ разрешила привлекать резервистов за рубежом: где Путин планирует их использоватьмнение

18:26

Уже до конца года: главный для украинцев продукт ощутимо подорожает

18:19

Начались отключения света по всей Украине - сколько не будет электроэнергии

18:13

Министр войны США пригрозил РФ и сделал заявление о завершении войны в УкраинеВидео

Реклама
18:10

Порошенко выдал государственные РЭБы за собственную помощь армии, – заявление военного

17:57

"Не принимают ни свои, ни чужие": Дорн сделал скандальные заявления об Украине

17:52

Украина могла уже давно победить в войне, но все решил один нюанс - БудановВидео

17:34

Украинцам пересчитают тарифы на доставку газа: как узнать сумму уже сейчас

17:29

"Я бы с удовольствием его потревожил": Усик получил неожиданный вызов

16:56

РФ не отправит всю технику в Украину: раскрыт более "выгодный" план оккупантовВидео

16:54

"Не умеют опускать якорь": генсек НАТО Рютте удивил заявлением о россиянахВидео

16:48

Грызуны обходят стороной: автор раскрыл простые народные методы защиты деревьевВидео

16:41

В XIX веке в Украине появилась пирамида: где она находится и кому принадлежалаВидео

16:38

Насколько древней является история Украины: почему идея Орианы до сих пор популярна

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять