"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

Наталья Сумская высказала свое мнение.

https://stars.glavred.info/ne-budet-mira-nikogda-natalya-sumskaya-sdelala-gromkoe-publichnoe-zayavlenie-10692359.html Ссылка скопирована

Наталья Сумская - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Сумская

Вы узнаете:

Наталья Сумская высказалась о РФ

Что она думает об окончании войны

Украинская известная актриса Наталья Сумская предположила, что страна-оккупант Россия никогда не пойдет на мир с Украиной.

В интервью hromadske вспомнила, как ее отец – актер Вячеслав Сумской – отказался работать в Москве.

видео дня

"Я не хочу даже вспоминать ту страну ни в какой ипостаси. И даже если когда-то там предлагали поехать попробовать – для меня вообще тот этап не существует: ни их кино, ни их пробы, ни их молчащие актеры, и только время от времени кое-кто выражает свое мнение. Они должны исчезнуть для многих поколений нашей Украины – и это будет правильно", – отметила Наталья.

Наталья Сумская / фото: instagram.com, Наталья Сумская

Также она подчеркнула, что еще во время Революции достоинства 2013–2014 годов почувствовала, как непросто будет жить, но не рассчитывала, что РФ начнет войну.

"Хотя я понимала, что враг извечный и с ним не будет мира никогда, и он будет провоцировать какие-либо ситуации, но что так страшно – не думала", – добавила Сумская.

Смотрите видео интервью Натальи Сумской:

Отношение Натальи Сумской к русскому языку

Наталья Сумская поделилась, что ее волнует использование русского языка, ведь не понимает, как можно терпеть что-то русское.

"Оно затрагивало еще давно, затрагивает сейчас и будет затрагивать. Но мы не можем силой людей заставить. Это должна быть личная совесть. Поколения потеряны. Как же можно после этого так равнодушно продолжать жить и разговаривать на русском?" — отметила Сумская.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин переоформил коллекцию антиквариата Аллы Пугачевой на своего брата Дмитрия. Также источник считает, что теперь Галкин легко может продать антиквариат, но все же, скорее всего, Максим захочет вывезти его из России.

А также Филипп Киркоров снова обратился к врачам за помощью. Киркоров решил похудеть после того, как поклонники обратили внимание на то, что он набрал вес. Певец хочет похудеть различными способами, но пока артист не подтвердил данную информацию.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Сумская Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая. Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред