"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

Элина Чигис
25 августа 2025, 08:44
Наталья Сумская высказала свое мнение.
Наталья Сумская
Наталья Сумская - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Сумская

Вы узнаете:

  • Наталья Сумская высказалась о РФ
  • Что она думает об окончании войны

Украинская известная актриса Наталья Сумская предположила, что страна-оккупант Россия никогда не пойдет на мир с Украиной.

В интервью hromadske вспомнила, как ее отец – актер Вячеслав Сумской – отказался работать в Москве.

видео дня

"Я не хочу даже вспоминать ту страну ни в какой ипостаси. И даже если когда-то там предлагали поехать попробовать – для меня вообще тот этап не существует: ни их кино, ни их пробы, ни их молчащие актеры, и только время от времени кое-кто выражает свое мнение. Они должны исчезнуть для многих поколений нашей Украины – и это будет правильно", – отметила Наталья.

Наталья Сумская
Наталья Сумская / фото: instagram.com, Наталья Сумская

Также она подчеркнула, что еще во время Революции достоинства 2013–2014 годов почувствовала, как непросто будет жить, но не рассчитывала, что РФ начнет войну.

"Хотя я понимала, что враг извечный и с ним не будет мира никогда, и он будет провоцировать какие-либо ситуации, но что так страшно – не думала", – добавила Сумская.

Смотрите видео интервью Натальи Сумской:

Отношение Натальи Сумской к русскому языку

Наталья Сумская поделилась, что ее волнует использование русского языка, ведь не понимает, как можно терпеть что-то русское.

"Оно затрагивало еще давно, затрагивает сейчас и будет затрагивать. Но мы не можем силой людей заставить. Это должна быть личная совесть. Поколения потеряны. Как же можно после этого так равнодушно продолжать жить и разговаривать на русском?" — отметила Сумская.

О персоне: Наталья Сумская

Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая.

Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

