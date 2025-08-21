Укр
"Еще давно": Наталья Сумская сделала громкое откровенное признание

Элина Чигис
21 августа 2025, 20:28
Наталия Сумская не понимает современный контент.
Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская
Наталья Сумская об искусстве / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Наталья Сумская

Народная артистка Украины Наталья Сумская высказалась об языковом вопросе во время войны в Украине и о современном кинематографе.

В интервью для hromadske Наталья подчеркнула, что ее волнует использование русского языка, ведь не понимает, как можно терпеть что-то русское.

"Оно затрагивало еще давно, затрагивает сейчас и будет затрагивать. Но мы не можем силой людей заставить. Это должна быть личная совесть. Поколения потеряны. Как же можно после этого так равнодушно продолжать жить и разговаривать на русском?" — отметила Сумская.

Наталья Сумская ждет свою роль
Наталья Сумская ждет свою роль / фото: facebook.com, Наталья Сумская

Актриса вспомнила о коллегах, которые сейчас на фронте, и кто отдал свою жизнь за Украину. Также она считает, что сейчас каждый должен показать свою позицию.

Наталья Сумская
Наталья Сумская / фото: instagram.com, Наталья Сумская

"Вне политики сейчас никто не может быть. Все должно быть подчинено военному положению. И искусство также", — добавила Наталья.

О персоне: Наталья Сумская

Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая.

Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

