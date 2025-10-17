После громкого скандала: Татьяна Брухунова бросила детей и Петросяна

Татьяна Брухунова никак не может остановиться.

Татьяне Брухуновой не сидится дома / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Брухунова

Кратко:

Татьяна Брухунова уехала из России

Куда отправилась жена Петросяна

Жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова отправилась в отпуск.

Как сообщила жена путиниста в соцсетях, она оставила мужа и детей и уехала в ЮАР.

Брухунова подчеркнула, что ждала путешествие целый год.

"Будем в Аддис-Абеба – это главный аэропорт Эфиопии, через пять с половиной часов", - отметила Татьяна.

Татьяна Брухунова в отпуске / фото: скрин instagram.com, Татьяна Брухунова

Также она показывала, как преодолела далекую дорогу с тремя пересадками.

"Первый аэропорт позади. Аэропорт Аддис-Абеба встретил нас. Невероятно переполненный", - пожаловалась Татьяна.

Татьяна Брухунова уже на месте / фото: скрин instagram.com, Татьяна Брухунова

Скандал Брухуновой и Петросяна

Татьяна Брухунова в последнее время старается доказать мужу, что она не транжира и заботливая мать. РосСМИ сообщали, что летом между супругами произошла крупная ссора и путинист обвинил жену в том, что она не занимается детьми, покупает кучу дорогих вещей и все время ссорится с кем-то в соцсетях.

Об отношениях Петросяна и Брухуновой Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

