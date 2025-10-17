После громкого скандала: Татьяна Брухунова бросила детей и Петросяна

Кратко:
- Татьяна Брухунова уехала из России
- Куда отправилась жена Петросяна
Жена российского юмориста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова отправилась в отпуск.
Как сообщила жена путиниста в соцсетях, она оставила мужа и детей и уехала в ЮАР.
Брухунова подчеркнула, что ждала путешествие целый год.
"Будем в Аддис-Абеба – это главный аэропорт Эфиопии, через пять с половиной часов", - отметила Татьяна.
Также она показывала, как преодолела далекую дорогу с тремя пересадками.
"Первый аэропорт позади. Аэропорт Аддис-Абеба встретил нас. Невероятно переполненный", - пожаловалась Татьяна.
Скандал Брухуновой и Петросяна
Татьяна Брухунова в последнее время старается доказать мужу, что она не транжира и заботливая мать. РосСМИ сообщали, что летом между супругами произошла крупная ссора и путинист обвинил жену в том, что она не занимается детьми, покупает кучу дорогих вещей и все время ссорится с кем-то в соцсетях.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.
А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают различные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.
Вас может заинтересовать:
- Настя Каменских располнела в США - как она сейчас выглядит
- "Некогда заниматься": предательница Лолита отреклась от дочери
- "Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой
Об отношениях Петросяна и Брухуновой
Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред