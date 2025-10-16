"Уже слышать не могу": Андрей Данилко резко высказался про украинских артистов

Данилко назвал творчество этих артистов неискренним.

Андрей Данилко раскритиковал украинских артистов / коллаж: Главред; фото: instagram.com, Верка Сердючка

Андрей Данилко раскритиковал творчество украинских певцов

Что не понравилось Верке Сердючке

Украинский артист Андрей Данилко, известный под альтер-эго Верка Сердючка, резко высказался о творчестве молодых украинских исполнителей. В интервью Евгению Филатову он заявил, что их песни звучат неискренно из-за одного слова.

Андрей Данилко отметил, что в творчестве молодых исполнителей все чаще прослеживается однотипность. По словам певца, многие современные музыканты зациклились на слове "домой" — оно звучит почти в каждой второй песне, что, признался он, уже начинает его раздражать.

"Всем нашим молодым исполнителям рекомендую: если вас не слышат, не делайте как у всех. Я слово "домой" уже слышать не могу. Один артист выступает, другой, и у каждого "домой". Это как-то не откровенно", — признался артист.

Андрей Данилко рассказал, какое слово его раздражает / фото: instagram.com, Верка Сердючка

По словам Андрея, подобная мода в украинской музыкальной индустрии уже наблюдалась раньше. Когда-то исполнители старались включать в свои песни слова о родине, чтобы увеличить шансы попасть на так называемые "госконцерты".

"Такое было и в те времена, когда говорили артисты: "Надо песню про Украину, чтобы брали в правительственный концерт", — рассказал Данилко.

Андрей Данилко дал совет начинающим исполнителям / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Данилко порекомендовал начинающим звездам искать собственное лицо в музыке и не копировать чужие идеи, ведь только оригинальность способна по-настоящему привлечь слушателя. В то же время он признался, что сейчас не видит на украинской сцене молодых артистов, которые достойны его внимания.

"Не могу сказать, что в настоящем есть что-то такое, чтобы я слушал. А я бы хотел" - заметил Андрей Данилко.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты начали жаловаться на то, что украинские военные применяют песни Верки Сердючки как способ психологического влияния на противника. Такой креатив украинских защитников не остался без внимания и самой Верки Сердючки.

Также украинский певец El Кравчук опубликовал в своем блоге в Instagram редкое фото из юности, на котором изображен он, Ирина Билык и Андрей Данилко. Исполнитель ностальгировал за прошлым и поделился с фанатами.

О персоне: Андрей Данилко Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

