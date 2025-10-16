Ани Лорак рассказала, что поддерживает огонь у ее браке.

https://stars.glavred.info/slava-bogu-est-chto-proishodit-v-brake-lorak-na-samom-dele-10706882.html Ссылка скопирована

Ани Лорак счастлива в браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак дала новое интервью

Что она рассказала о своем браке

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать россиян, ответила на вопросы журналистов о личной жизни.

видео дня

Как сообщают пропагандистские росСМИ, брак предательницы с испанцем Исааком Виджраку поддерживают луковый суп и пробуждение в цветах.

Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

Оказывается, в браке Лорак много романтики, примером стала поездка в Париж на день рождения артистки.

"Мы кушали мой любимый луковый суп. Было очень здорово. Просыпаешься в цветах, в шариках… Романтика в моей жизни, слава Богу, есть. Я и всем желаю — больше радуйте своих любимых!" — сказала запроданка.

Ани Лорак с новым мужем / фото: instagram.com, Ани Лорак

Перемена имиджа Ани Лорак

Недавно предательница Ани Лорак неожиданно показалась блондинкой, но поклонники не оценили перемен, и приготовила новый проект.

"Готовим для вас что-то сенсационное! Трансформация музыки, невероятные постановки, ошеломляющие образы в новом шоу AURA", - написала Лорак.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.

А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают разные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред