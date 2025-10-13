"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

Angela в недоумении от происходящего.

Популярная украинская певица Angela рассказала о финансовых реалиях музыкального рынка в Украине и сравнила их с зарубежными практиками.

Как сообщила артистка Главреду, многие украинские артисты, даже с хитами в стриминговых сервисах, получают относительно небольшие выплаты роялти, что существенно отличается от уровня доходов их коллег в Европе и США.

"Если за границей музыканты могут зарабатывать значительные суммы благодаря стримам, ротациям на радио и лицензиям, то в Украине это, к сожалению, совсем другая история. Многие получают мизерные отчисления, которые едва покрывают затраты на создание трека", — объясняет Angela.

Певица добавляет, что проблема заключается не только в объеме роялти, но и в недостаточном развитии системы авторского права и поддержки музыкальных платформ в Украине.

Певица Angela / фото: пресс-служба Angela

По словам Angela, современные технологии открывают новые возможности для монетизации творчества, но украинским музыкантам не хватает доступа к прозрачным и эффективным механизмам.

"У нас есть те же стриминговые платформы, что и в мире, но система выплат работает гораздо сложнее. И часто украинские артисты вынуждены искать дополнительные источники дохода – концерты, рекламу, сотрудничество с брендами", – делится певица.

Отдельная тема – отношение общества к артистам, которые после 2014 года избрали российский рынок. Angela не скрывает свое возмущение примером Ани Лорак, которая в свое время была одной из самых популярных украинских певиц, но во время войны не приняла сторону родной страны.

"Это огромное разочарование. Человек, которого любили миллионы украинцев, молчал, когда страна пылала, и продолжал выступать в России. Мне как артистке это особенно больно, потому что сцена влияет на людей и поддерживать свой народ в темные времена", — говорит Angela.

Ани Лорак / фото: instagram.com, Ани Лорак

Артистка отмечает, что общество имеет право знать, получает ли Лорак до сих пор роялти из украинских платформ.

"Это не только вопрос морали, но и справедливости: должна ли артистка, не поддерживающая свою страну, и дальше зарабатывать на украинской аудитории. У нас должна быть прозрачная система, которая не дает шансов зарабатывать тем, кто фактически предал свой дом", — добавляет Angela.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

