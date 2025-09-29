Певица Джамала жестко упала со сцены - в каком она состоянии

Кратко:
- Джамала травмировалась на сцене
- Как она себя чувствует
Украинская популярная певица Джамала упала со сцены и серьезно травмировала бедро. Артистка рассказала, как она себя чувствует после падения.
На своей странице в соцсетях Джамала сообщила, что падение было довольно жестким и ей пришлось обратиться к специалистам.
Певица показалась в клинике, где ее осмотрели и заверили, что все хорошо и сделали массаж, чтобы расслабить мышцы.
"Короче, я вчера жестко упала со сцены...Не спрашивайте...Хорошо, что у меня есть друзья. Оля, спасибо, ты меня спасла, твои специалисты - топ! Бедро на месте, да еще и погладили, как котика", - отметила Джамала.
Награждение Джамалы
Напомним, в День Независимости Украины Владимир Зеленский вручил певице Орден княгини Ольги III степени. Джамала призналась, что она в этот день не только радовалась, но и печалилась, ведь среди награжденных есть те, кто получил награды посмертно.
