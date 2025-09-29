Певица Джамала жестко упала со сцены - в каком она состоянии

Джамала уже обратилась к поклонникам.

https://stars.glavred.info/pevica-dzhamala-zhestko-upala-so-sceny-v-kakom-ona-sostoyanii-10702268.html Ссылка скопирована

Джамала - травма / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Кратко:

Джамала травмировалась на сцене

Как она себя чувствует

Украинская популярная певица Джамала упала со сцены и серьезно травмировала бедро. Артистка рассказала, как она себя чувствует после падения.

видео дня

На своей странице в соцсетях Джамала сообщила, что падение было довольно жестким и ей пришлось обратиться к специалистам.

Певица показалась в клинике, где ее осмотрели и заверили, что все хорошо и сделали массаж, чтобы расслабить мышцы.

"Короче, я вчера жестко упала со сцены...Не спрашивайте...Хорошо, что у меня есть друзья. Оля, спасибо, ты меня спасла, твои специалисты - топ! Бедро на месте, да еще и погладили, как котика", - отметила Джамала.

Джамала о своем падении / фото: скрин instagram.com, Джамала

Награждение Джамалы

Напомним, в День Независимости Украины Владимир Зеленский вручил певице Орден княгини Ольги III степени. Джамала призналась, что она в этот день не только радовалась, но и печалилась, ведь среди награжденных есть те, кто получил награды посмертно.

Джамала / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Напомним, недавно Главред сообщал, что 26 сентября 2025 года стало известно о смерти путиниста Тиграна Кеосаяна. Он умер в террористической Москве, не приходя в сознание. О смерти Кеосаяна сообщила его жена - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Также ранее стало известно о том, что Маргарите Симоньян диагностировали рак и удалили грудь. Она рассказала об этом в программе украинофоба Владимира Соловьева.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред