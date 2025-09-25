Джамала пригласила на Нацотбор известную украинскую певицу - что она ответила

Даша Майорова могла попробовать свои силы на Евровидении.

Джамала пригласила известную певицу на Нацотбор / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала, Даша Майорова

Джамала пригласила на Национальный отбор известную украинскую певицу

Почему Даша Майорова отказала музыкальному продюсеру Нацотбора

Известная украинская певица Даша Майорова впервые объяснила, почему отказалась от участия в Национальном отборе на Евровидение-2026. В интервью на YouTube-канале "Nabari" артистка рассказала, что приглашение поступило лично от музыкального продюсера Нацотбора и победительницы Евровидения Джамалы.

Даша Майорова рассказала о встрече с Джамалой и как состоялся их разговор.

"Мы когда-то виделись с Джамалой, не знаю, помнит она это или нет. Она говорит: "Ой, прикольно, если ты бы пришла на Нацотбор", - вспомнила певица.

Джамала предложила Даше Майоровой попробовать силы на Евровидении / фото: instagram.com, Джамала

Однако артистка отметила, что пока не имеет желания участвовать в отборе, ведь этот конкурс не соответствует ее творческой эстетике.

"Мне кажется, это не моя эстетика немного. Мне кажется, что люди, которые, не в обиду никому, постоянно участвуют в Нацотборах и самом "Евровидении", они потом очень сильно с этим ассоциируются и как бы немного не отходят от этого. Они потом идут постоянно туда, чтобы им выиграть, чтобы им кому-то что-то доказать", - пояснила артистка.

Даша Майорова отказалась от участия в Национальном отборе / фото: instagram.com, Даша Майорова

Национальный отбор на Евровидение-2026

Напомним, что украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала стала музыкальным продюсером Национального отбора на конкурс в 2026 году. Ее первым официальным решением стало объявление старта приема заявок на участие в Нацотборе-2026.

Джамала сообщила, что подать заявку можно будет с 3 сентября по 27 октября. Сам Национальный отбор традиционно состоится в феврале.

Джамала / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Джамала раскрыла секрет своего похудения после третьих родов. Год назад победительница Евровидения в третий раз стала мамой и поделилась, каким образом вернула себе стройную фигуру. Джамала назвала основой своего похудения правильное питание и спорт.

Также Джамала получила признание мирового музыкального сообщества - певицу приняли в состав Академии звукозаписи США, которая ежегодно определяет лучших музыкантов в 108 категориях и 30 музыкальных жанрах для престижной музыкальной премии Грэмми. В этом году на выбор сможет повлиять артист из Украины.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-м.

