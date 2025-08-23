Джамала рассказала, как вернулась в форму после третьих родов

Украинская певица Джамала рассказала, как быстро пришла в форму и как ей удается выглядеть шикарно.

Украинская певица Джамала, которая год назад стала мамой третьего мальчика, поделилась своими секретами похудения после родов.

Об этом Джамала ответила в Instagram. На вопрос о том, как ей удалось прийти в форму после третьих родов, Джамала ответила лаконично. По ее словам, после родов прошло уже достаточно времени. "Время прошло. Правильное питание, спорт, массажи", - рассказала певица.

Джамала ответила на вопрос о похудении / Фото Instagram

Отметим, что кроме того, что Джамала является прекрасной певицей, она еще и мама троих сыновей. Будучи беременной, Джамала не переставала работать и была задействована в больших и важных для Украины проектах. Она была судьей на национальном отборочном туре Евровидение, где выбирала артистов, которые представляли Украину на международной арене.

Джамала выглядит на все 100 / Скриншот YouTube

О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

