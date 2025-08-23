Джамала рассказала, как вернулась в форму после третьих родов

Кратко:
- О чем рассказала Джамала
- Как ей удалось похудеть
Украинская певица Джамала, которая год назад стала мамой третьего мальчика, поделилась своими секретами похудения после родов.
Об этом Джамала ответила в Instagram. На вопрос о том, как ей удалось прийти в форму после третьих родов, Джамала ответила лаконично. По ее словам, после родов прошло уже достаточно времени. "Время прошло. Правильное питание, спорт, массажи", - рассказала певица.
Отметим, что кроме того, что Джамала является прекрасной певицей, она еще и мама троих сыновей. Будучи беременной, Джамала не переставала работать и была задействована в больших и важных для Украины проектах. Она была судьей на национальном отборочном туре Евровидение, где выбирала артистов, которые представляли Украину на международной арене.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о состоянии Нади Дорофеевой после недавней госпитализации. Украинская певица отметила, что из-за стресса у нее образовался ряд проблем с физическим и ментальным здоровьем.
Также жених Леси Никитюк, украинский военный Дмитрий Бабчук, показал забавный подарок от ведущей, который он воспринял, несмотря на комичность, как признак настоящей любви.
Вас также может заинтересовать:
- "Отвратительное чувство": Джамала рассказала о захвате оккупантами дома в Крыму
- Джамала распрощалась со своим домом и назвала причину
- У Джамалы украли сценический костюм с "Евровидения-2016"
О персоне: Джамала
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред