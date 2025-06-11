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После недавней госпитализации: Надя Дорофеева рассказала о своем состоянии

Анна Подгорная
11 июня 2025, 22:03
173
Dorofeeva выразила беспокойство о своем ментальном и физическом здоровье.
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева новости - Dorofeeva раскрыла свои проблемы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вкратце:

  • Надя Дорофеева неделю назад жаловалась на плохое самочувствие
  • Сегодня звезда рассказала больше о своем состоянии

В начале июня украинская певица Надя Дорофеева напугала поклонников: она опубликовала фото из больничной палаты - в кадре в руку артистки была введена капельница. Тогда Додо заявила, что "посыпалась".

Неделю Надя не комментировала свое самочувствие. Сегодня в Instagram она опубликовала свежее фото и поделилась своими проблемами и переживаниями с поклонниками. Dorofeeva отметила, что в последнее время ее физическое и ментальное состояние оставляет желать лучшего. Она также поинтересовалась, как непростые времена переживают ее подписчики.

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"Последние недели мой стресс достиг какого-то нового уровня. Мало сна, проблемы со здоровьем и дикая усталость. Я проснулась вчера с ощущением: Как же мне всех нас жаль... Но иногда, думаю, можно позволить себе снять с себя маски и признаться хотя бы себе - что да, мне действительно тяжело! И тут главное - вовремя себе помочь, ведь наша первоочередная задача сохранить СЕБЯ! Как вы?" - написала Надя Дорофеева.

В комментариях фанаты артистки делятся своими эмоциями и стараются поддержать звезду.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева новости - Dorofeeva раскрыла свои проблемы / instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева новости - Dorofeeva раскрыла свои проблемы / instagram.com/nadyadorofeeva

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Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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