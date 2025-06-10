"Будто два разных человека": Тоня Матвиенко решилась на экстремальную смену имиджа

Поклонникам Матвиенко было сложно даже представить, что одна деталь так может изменить внешность звезды.

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Тоня Матвиенко сейчас - Егор Андрюшин изменил внешность певицы / instagram.com/tonya_matvienko

Кратко:

Тоня Матвиенко решила поэкспериментировать с внешностью

Ей помог с преображением Егор Андрюшин

Украинская певица Тоня Матвиенко яркую и очень узнаваемую внешность. Новую грань артистки удалось извлечь звездному визажисту Егору Андрюшину.

В его блоге в Instagram появилось бьюти-преображение Матвиенко. Андрюшин сделал акцент на глаза артистки - с вечерним макияжем, но без цветных линз ему, кажется, удалось изменить даже сияние, которое они излучают.

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Но главным элементом все же оказалась смена прически Тони. Длинные волосы оттенка блонд были одной из визитных карточек артистки. Поэтому темно-каштановый парик под каре с прямой челкой добавил в образ Матвиенко значительного вау-эффекта.

Тоня Матвиенко сейчас - Егор Андрюшин изменил внешность певицы / instagram.com/egor_mua

Стоит отметить, что при всех переменах Тоня Матвиенко выглядела хоть и экстравагантно, но очень органично. Преображение также понравилось поклонникам визажиста и его модели.

В Сети оценили новый образ Тони Матвиенко / instagram.com/egor_mua

В Сети оценили новый образ Тони Матвиенко / instagram.com/egor_mua

В Сети оценили новый образ Тони Матвиенко / instagram.com/egor_mua

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