Леся Никитюк эмоционально обратилась к жениху-военному: "Хочу, чтобы он уже был нормальным"

Вкратце:
- Леся Никитюк показала редкие фото с Дмитрием Бабчуком
- Звезда рассказала, что ей нравится в женихе
Сегодня жениху украинской ведущей, модели и актрисы Леси Никитюк, военному Дмитрию Бабчуку, исполнилось 29 лет. С особенным праздником звезда поздравила своего возлюбленного в Instagram.
Леся Ивановна показала серию фотографий с именинником с забавными фактами и комментариями к каждой. Первым делом она пожелала Бабчуку "нормального" Дня рождения, и перечислила милые мелочи, которые любит в Дмитрии.
"С Днем рождения, мой Рекс! Хочу, чтобы он у тебя уже был нормальным. Люблю, как ты ходишь со мной на шопинг. И то, как ты крадешься с утра к шкафу, чтобы взять свою футболку. Хорошо, что я тебе на них аж 2 полочки выделила. А еще ты умеешь меня кружить", - написала Никитюк.
Пост-поздравление для себя оставил и сам Дмитрий Бабчук. Он прокомментировал свою жизнь в последние годы, поблагодарил побратимов и тех, кто отдал свои жизни за нашу страну. Там же в комментариях появилась и Леся Никитюк - звездная возлюбленная отметила, что безгранично уважает именинника.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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