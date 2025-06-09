Леся Никитюк эмоционально обратилась к жениху-военному: "Хочу, чтобы он уже был нормальным"

Никитюк раскрыла свои настоящие чувства к будущему мужу.

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Леся Никитюк личная жизнь - ведущая показала частные кадры с Дмитрием Бабчуком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Вкратце:

Леся Никитюк показала редкие фото с Дмитрием Бабчуком

Звезда рассказала, что ей нравится в женихе

Сегодня жениху украинской ведущей, модели и актрисы Леси Никитюк, военному Дмитрию Бабчуку, исполнилось 29 лет. С особенным праздником звезда поздравила своего возлюбленного в Instagram.

Леся Ивановна показала серию фотографий с именинником с забавными фактами и комментариями к каждой. Первым делом она пожелала Бабчуку "нормального" Дня рождения, и перечислила милые мелочи, которые любит в Дмитрии.

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"С Днем рождения, мой Рекс! Хочу, чтобы он у тебя уже был нормальным. Люблю, как ты ходишь со мной на шопинг. И то, как ты крадешься с утра к шкафу, чтобы взять свою футболку. Хорошо, что я тебе на них аж 2 полочки выделила. А еще ты умеешь меня кружить", - написала Никитюк.

Леся Никитюк личная жизнь - ведущая показала частные кадры с Дмитрием Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк личная жизнь - ведущая показала частные кадры с Дмитрием Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк личная жизнь - ведущая показала частные кадры с Дмитрием Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк личная жизнь - ведущая показала частные кадры с Дмитрием Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк личная жизнь - ведущая показала частные кадры с Дмитрием Бабчуком / instagram.com/lesia_nikituk

Пост-поздравление для себя оставил и сам Дмитрий Бабчук. Он прокомментировал свою жизнь в последние годы, поблагодарил побратимов и тех, кто отдал свои жизни за нашу страну. Там же в комментариях появилась и Леся Никитюк - звездная возлюбленная отметила, что безгранично уважает именинника.

Дмитрий Бабчук - жених Леси Никитюк / instagram.com/special_my_profession

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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