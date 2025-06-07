"Вернутся в Украину": беглецы Винник и Потап попали под раздачу

Вы узнаете:
- С кем Решетник не выступает на одной сцене
- Как он относится к Потапу и Виннику
Украинский известный ведущий Григорий Решетник рассказал, что думает о Потапе и Олеге Виннике, а также других артистах, которые уехали из Украины во время полномасштабной войны.
В интервью Мирославе Мандзюк знаменитость поделился, что категорически отказывается от выступления на одной сцене с беглецами и россиянами.
"У меня есть условия - я со звездами, которые убегают и с представителями соседней страны не пересекаюсь! Я спрашиваю, кто будет, если какое-то сомнение подпадает, то нет. Недавно мне предлагали свадьбу где-то в Дубае и там было присутствие какой-то российской звезды. Просто сказали: "Сколько хочешь - столько платим", там не было вопроса в цене, но Григорий Решетник не продается, совесть не продается. Пусть я буду бедным, голодным - максимум придумаю, но свои принципы не продам", - отметил Решетник.
Также он не желает пересекаться с Винником и Потапом, ведь не понимает их выбора.
"Я бы воздержался. Пусть Олег и Леша вернутся в Украину, немножко так более публично помогут. Это притом, что я с Олегом и с Лешей в нормальных отношениях, но они так запутались, что хочется, чтобы они распутались в своем сознании", - добавил Григорий.
Смотрите видео интервью Григория Решетника:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
Вас может заинтересовать:
- "Зол на нее": Крутоголов рассказал правду об увольнении Глущенко из "Дизель шоу"
- "Осторожны с прогнозами": больной путинист Киркоров перестал выходить на связь
- Появилось видео Денисенко и Цымбалюка в нескромный момент - детали
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред