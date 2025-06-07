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"Вернутся в Украину": беглецы Винник и Потап попали под раздачу

Элина Чигис
7 июня 2025, 15:23
127
Григорий Решетник показал свою позицию насчет артистов-беглецов.
Олег Винник, Потап
Григорий Решетник об артистах-беглецах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник, Потап

Вы узнаете:

  • С кем Решетник не выступает на одной сцене
  • Как он относится к Потапу и Виннику

Украинский известный ведущий Григорий Решетник рассказал, что думает о Потапе и Олеге Виннике, а также других артистах, которые уехали из Украины во время полномасштабной войны.

В интервью Мирославе Мандзюк знаменитость поделился, что категорически отказывается от выступления на одной сцене с беглецами и россиянами.

"У меня есть условия - я со звездами, которые убегают и с представителями соседней страны не пересекаюсь! Я спрашиваю, кто будет, если какое-то сомнение подпадает, то нет. Недавно мне предлагали свадьбу где-то в Дубае и там было присутствие какой-то российской звезды. Просто сказали: "Сколько хочешь - столько платим", там не было вопроса в цене, но Григорий Решетник не продается, совесть не продается. Пусть я буду бедным, голодным - максимум придумаю, но свои принципы не продам", - отметил Решетник.

Потап верит в свой успех за границей
Потап верит в свой успех за границей / фото: instagram.com, Потап

Также он не желает пересекаться с Винником и Потапом, ведь не понимает их выбора.

"Я бы воздержался. Пусть Олег и Леша вернутся в Украину, немножко так более публично помогут. Это притом, что я с Олегом и с Лешей в нормальных отношениях, но они так запутались, что хочется, чтобы они распутались в своем сознании", - добавил Григорий.

Потап
Потап / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Григория Решетника:

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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