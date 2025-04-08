"Главный ньюсмейкер Украины": беглец Винник решил подзаработать на фанатах

Олег Винник хочет вернуться на большую сцену.

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Олег Винник - анонс концертов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерия Барон

Кратко:

Олег Винник собирается в концертный тур

Сколько стоят билеты на его концерты

Украинский певец Олег Винник, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, объявил концертный тур по Германии.

Напомним, недавно беглец дал свой первый концерт после февраля 2022 года в Польше, но попал в скандал, ведь исполнял песни не только на украинском языке, но и на русском.

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Как стало известно, на сайте Kontramarka уже есть расписание концертов и открыта продажа билетов, стоимость которых – от 2600 до 5000 гривен.

Тур Олега Винника в Германии / фото: скрин kontramarka.de/ua/

Выступать беглец планирует в шести городах Германии и выбрал достаточно большие площадки.

"Главный ньюсмейкер Украины, первый украинский поп-исполнитель, собирающий стадионы, обладатель престижных премий, Олег Винник – на сцене Германии подарит поклонникам своего творчества незабываемые феерические шоу!" — написали ивент-организаторы.

Как сейчас выглядит Олег Винник / фото: скрин TikTok

Отметим, пока не продан ни один билет на первый концерт Винника, а концерты должны состоятся в декабре 2025 года.

Олег Винник / инфографика: Главред

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Олег Винник - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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