Звезда Женского Квартала намекнула на помолвку - детали

Александра Машлятина засветилась с избранником на необычном фото.

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Александра Машлятина личная жизнь - артистка заинтриговала помолвкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashliatina, instagram.com/ivankabankov

Кратко:

Александра Машлятина показала свежее фото с бойфрендом

В комментариях к снимку поклонники предположили, что пара обручилась

Украинская актриса и комик Александра Машлятина в январе 2025 года впервые показала своего бойфренда. Сколько длятся ее отношения с фотографом Иваном Кабанковым - неизвестно, однако пара, похоже, уже готова перевести их на новый уровень.

Недавно на странице артистки в Instagram появилось ее фото с возлюбленным. В кадре Александра и Иван позируют с широкими улыбками на лицах. Кабанков обнимает Машлятину за плечи, а на безымянном пальце ее руки можно разглядеть кольцо.

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"Ой, что это происходит?" - загадочно подписала снимок артистка. Внимательные подписчики предположили, что кольцо на пальце Александры Машлятиной - обручальное, и стали поздравлять ее и Ивана с помолвкой. Для комика это будет первый брак, который, впрочем, она пока не комментировала официально.

Александра Машлятина личная жизнь - артистка заинтриговала помолвкой / instagram.com/mashliatina

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