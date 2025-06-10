Звезда Женского Квартала намекнула на помолвку - детали

Кратко:
- Александра Машлятина показала свежее фото с бойфрендом
- В комментариях к снимку поклонники предположили, что пара обручилась
Украинская актриса и комик Александра Машлятина в январе 2025 года впервые показала своего бойфренда. Сколько длятся ее отношения с фотографом Иваном Кабанковым - неизвестно, однако пара, похоже, уже готова перевести их на новый уровень.
Недавно на странице артистки в Instagram появилось ее фото с возлюбленным. В кадре Александра и Иван позируют с широкими улыбками на лицах. Кабанков обнимает Машлятину за плечи, а на безымянном пальце ее руки можно разглядеть кольцо.
"Ой, что это происходит?" - загадочно подписала снимок артистка. Внимательные подписчики предположили, что кольцо на пальце Александры Машлятиной - обручальное, и стали поздравлять ее и Ивана с помолвкой. Для комика это будет первый брак, который, впрочем, она пока не комментировала официально.
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Женский Квартал - юмористическое развлекательное телевизионное шоу, демонстрируемое на телеканале 1+1 Украина с октября 2018 года. Производство осуществляет "Студия "Квартал 95" при поддержке 1+1, сообщает Википедия.
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